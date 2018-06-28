АлматыКривоСтрой. За чьи грехи расплачиваются жители CentralParkResidence

14:52 30.06.2018 Предъявите документы!



Всеобщий закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные очень показателен на строительном рынке Казахстана: несколько компаний в Астане, возводивших быстрыми темпами многоэтажные дома, теперь лишены лицензий и оштрафованы. А скорость строительства жилого комплекса CentralParkResidence в центре Алматы оставила жителей этой новостройки без правоустанавливающих документов в осыпающихся стенах. Вот уже три года владельцы квартир не могут прописаться в своих квартирах, и периодически их лишают всех коммунальных услуг, потому что дом… до сих пор не сдан в эксплуатацию.



Жители одного из блоков комплекса вот уже три года не могут получить положенные им по закону документы на свои же квартиры. Все, что есть на руках, - предварительные договоры купли-продажи и десятки обращений в акимат, прокуратуру, управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматы. С этим трехлетним архивом писем жильцы и встретили нас возле своего дома.



- Мы выполнили все свои обязательства по оплате стоимости квартир. То есть перед застройщиком долгов вообще нет. А застройщик - ТОО "AsiaPromResouces" - должен был передать собственникам квартиры не позднее 31 декабря 2015 года, подписать акт государственной приемочной комиссии о приемке дома и сдаче его в эксплуатацию не позднее 1 апреля 2016 года. А заключить основные договоры купли-продажи - до 30 апреля этого же года, - рассказывает один из жителей комплекса Павел МИНАЕВ.



- Однако 2 января 2016 года мы получили уведомление от директора ТОО Евгения ЦОЯ с указанием новых сроков передачи квартир - 30 мая 2016 года. Сроки подписания остальных документов перенесли на октябрь этого же года. И только в августе 2016 года жильцы подписали акты приема-передачи квартир и получили ключи. Заметьте: все это произошло без ввода дома в эксплуатацию!



Самое интересное, что единый, неделимый дом, представляющий собой почти замкнутый квадрат, поделен на пять независимых блоков (с одной системой коммуникаций!), причем каждому из блоков присвоен отдельный номер и адрес: один по Каирбекова, второй по Абдуллина, третий по Гоголя, четвертый по Айтеке би. Четыре из пяти блоков в итоге сдали в эксплуатацию, а первый из них - почему-то нет.



Но у людей, потративших все свои сбережения на покупку жилья в этом комплексе, не было выбора: они сделали ремонт (ведь покупали квартиры в черновой отделке) и заселились. А вот встречать зиму людям пришлось без отопления и горячей воды: эти блага цивилизации подключили лишь в ноябре 2017 года, но пользуются ими люди только время от времени.



- Практически каждый день нам приходится сталкиваться со множеством проблем. Мало того что мы живем здесь на птичьих правах, ведь нет прописки, так еще и постоянно отключают горячую воду, отопление и лифты. А ведь в нашем доме живут и семьи с маленькими детьми, и пенсионеры! - не скрывает негодования жительница комплекса Мадина САБЕНОВА. - Мы бы рады платить, но у нас ведь нет договоров с коммунальными предприятиями! А действующий КСК нашего комплекса отказывается принимать наш блок на свой баланс, ссылаясь на то, что он еще не введен в эксплуатацию.



Как выяснилось, коммунальные услуги с самого начала их подачи оплачивало само ТОО "AsiaPromResouces", а в декабре прошлого года компания заключила с жильцами договор на возмещение этих затрат.



- Казалось бы, проблема хоть как-то, но решена. Однако уже в этом году кассовый аппарат компании арестовали налоговые органы! Они сами сказали нам об этом, - вступает в разговор Ринат СЫЗДЫКОВ. - Раз блок дома не сдали в эксплуатацию, его и не должны были подключать к тепловым и водоснабжающим сетям. Но из-за того, что другие блоки дома получили все документы, а коммуникации у нас общие, то каким-то образом и мы иногда пользуемся этими услугами. А ведь в любой момент мы можем их лишиться. Получается, я купил квартиру, сделал ремонт, но у меня нет документов, значит, и нет права собственности. Любой человек может прийти ко мне с таким же предварительным договором купли-продажи и заявить, что это его квартира.



Кстати, и качество строительства комплекса по внешнему виду оставляет желать лучшего: работы по косметическому ремонту подъездов, подземного паркинга, подъездных и квартирных домофонов, освещению не закончены, а сроки их завершения неизвестны. В стенах дыры и трещины, кафель над подъездом приклеен на скотч, а в самом подъезде осыпается потолок. Детский городок во дворе вмонтирован в асфальт, о который уже не раз дети разбивали носы и головы. Несколько раз сюда только по этому поводу приезжала "скорая помощь".



Но жильцы вздыхают: качество - дело десятое, помогите нам с документами! Так в чем же проблема? Она, бесспорно, есть, ведь саму компанию за время этих разборок уже успели продать несколько раз. Последним ее учредителем и руководителем в департаменте юстиции Алматы указана никому не известная Анна ГРИПП.



- Нам даже не у кого узнать, представителей компании на месте нет. В отделе продаж заявляют: менеджеры не уполномочены решать вопросы с документами, ведь они не сотрудники ТОО "AsiaPromResouces", их специально привлекли со стороны, чтобы продавать квартиры, - продолжил Ренат Сыздыков.



А вот еще одна деталь: в 2016 году теперь уже бывший директор AsiaPromResouces Евгений Цой в своем ответе прокурору Медеуского района Канату МАМАЕВУ сообщил о том, что застройщик обязуется уплатить покупателю неустойку в размере 0,01 процента за каждый день просрочки от стоимости квартиры в случае нарушения сроков подписания основного договора купли-продажи… Интересно, какая сумма набежала за три года и выплатит ли ее AsiaPromResouces?



Екатерина ТИХОНОВА



Когда верстался номер Мы получили новые ответы от госорганов. Заместитель акима Медеуского района Рустем МУХАМЕТЖАНОВ предложил недовольным жителям комплекса обратиться со своей проблемой в суд.



В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы сообщили: только 5 января 2018 года от застройщика к ним поступило уведомление о завершении строительства жилого комплекса! А долгожданный акт приемки ввода объекта в эксплуатацию сейчас находится на регистрации в департаменте юстиции Алматы, и обязательства ТОО "AsiaPromResouces" будут исполнены: в июне-июле 2018 года компания планирует начать работу по оформлению документов. А мы будем следить за этим. Источник - Время

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