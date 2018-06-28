Сбежать в Евросоюз неграм и арабам просто так уже не получится, - "Къ"

14:48 30.06.2018 Все бегут, и Европа бежит

Сбежать в Евросоюз просто так уже не получится



Саммит Евросоюза завершился в пятницу, 29 июня, принятием компромиссного решения по вопросу нелегальной миграции. При этом он чуть не сорвался: Италия угрожала заблокировать переговоры по всей повестке дня, если не будут учтены ее требования, которые, в частности, шли вразрез с пожеланиями Германии, ставшей инициатором проведения саммита. В итоге компромиссные решения, среди которых создание миграционных центров за пределами Евросоюза и отказ от принудительного приема беженцев странами-членами ЕС, были найдены. Попутно европейские лидеры продлили еще на полгода санкции ЕС в отношении России.



Итоговое заявление саммита Евросоюза было принято буквально на рассвете. Почти 15 часов европейские лидеры пытались найти компромисс по вопросу миграционной политики. Идея обсуждения темы миграции в формате саммита во многом принадлежала канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая опасалась развала коалиционного правительства из-за разногласий, связанных с приемом мигрантов в Германии. Еще в середине июня глава МВД Хорст Зеехофер и лидер Христианско-социального союза, образующего вместе с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель единую фракцию в Бундестаге, в ультимативной форме пригрозил полным запретом на въезд в страну нелегальным мигрантам (см. "Ъ" от 15 июня).



Напомним, пик прибытия нелегальных мигрантов в ЕС пришелся на 2015 год, когда на территории Евросоюза оказались более 1,2 млн беженцев. В последующие годы потоки мигрантов сократились, часть путей удалось перекрыть или упорядочить, однако проблема не решена. По данным Международной организации по миграции, в этом году в Европу морскими маршрутами прибыло более 40 тыс. человек. В летние месяцы их количество, как ожидается, может существенно возрасти. При этом, по данным Eurostat, лишь около 30% мигрантов действительно нуждаются в международной защите.



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Источник: Спецпроект "Ъ"



Главным героем дня, а вернее ночи, в Брюсселе стал новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он отказался ставить подпись под заключениями официальной повестки, пока не будет согласован документ по миграции. В результате под угрозой оказалось обсуждение минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, продление санкций против России и обсуждение других насущных для стран ЕС вопросов, включая бюджет и обсуждение этапов выхода Великобритании из ЕС. В результате многочасовых дискуссий принятый документ устроил Рим. "Это были длительные переговоры, но с сегодняшнего дня Италия больше не одна,- сказал по итогам переговоров Джузеппе Конте.- Признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу".



Накануне саммита среди главных требований Рима значился пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием кандидата на убежище несет та страна ЕС, через которую он впервые въехал.



Теперь, по словам премьера, действует принцип разделения ответственности.



Кроме того, он подчеркнул, что все корабли должны уважать законы и не вмешиваться в операции ливийской службы береговой охраны, главным образом суда неправительственных организаций, а спасенные мигранты могут доставляться и в порты третьих стран (необязательно итальянские).



К неправительственным организациям у Италии, а также у некоторых других европейских стран особые претензии. Как раз накануне саммита ЕС Мальта разрешила судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находилось более 200 беженцев, зайти в свой порт. Корабль, спасший беженцев, провел в море почти неделю, так как не получил разрешения войти ни в один из европейских портов. Капитан судна предстанет перед мальтийским судом за то, что не вернул спасенных им людей ливийской береговой охране.



В результате многочасовых дебатов европейские лидеры договорились о создании центров временного размещения мигрантов внутри Евросоюза и за его пределами (в Ливии и других странах), одобрили второй транш для Турции в рамках программы по содержанию беженцев в этой стране и пообещали выделить €500 млн в фонд помощи Африке из общеевропейского резервного фонда. Также было принято решение на добровольной основе распределить мигрантов, уже находящихся на территории ЕС, между странами-членами содружества и в то же время ограничить перемещения лиц, ищущих убежища, между членами Шенгенского соглашения. Последний пункт - реверанс в сторону Германии.



"Мы рады, что теперь по сравнению с тем, что было раньше, не будет своего рода принуждения… Многие вещи теперь основаны на добровольной основе",- сказала журналистам по итогам саммита президент Литвы Даля Грибаускайте, подтверждая, что Евросоюз решил отказаться от механизма принудительного приема беженцев странами-членами ЕС. На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение финансовых санкций для стран, которые отказываются принимать беженцев по имеющимся квотам. Среди них страны Вишеградской группы - Венгрия, Словакия, Чехия и Польша.



Но в итоге все оказались удовлетворены достигнутым компромиссом. Господин Макрон выразил свою радость одним из первых. По его словам, соглашение продемонстрировало, что европейское сотрудничество превалирует над национальными интересами. В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц признал, что все не так просто. "Я рад, что мнение многих стран изменилось и удалось согласовать вещи, за которые нас два-три года критиковали, когда мы этого требовали. Однако нам придется в ЕС еще многое обсудить, потому что остались страны, которые преследуют другие цели",- подчеркнул он. С тем, что предстоит еще немало трудностей и среди государств-членов ЕС остались серьезные разногласия, согласилась и канцлер Германии Ангела Меркель. "В целом после интенсивного обсуждения наиболее сложной темы для Европейского союза, а именно миграции, это хороший сигнал, что мы договорились об общем тексте",- сказала канцлер, добавив, что "еще много работы, чтобы преодолеть разные взгляды".



Странам ЕС еще предстоит решить, кто из них готов на добровольной основе разместить на своей территории центры, где нелегальные мигранты должны ожидать своей судьбы - предоставление убежища или отказ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже дал понять, что его страна эту инициативу не поддерживает. "Мы против создания таких центров внутри Европейского союза, потому что считаем, что это может стать чем-то вроде приглашения в Евросоюз для десятков миллионов мигрантов. В то же время, если Италия, или Греция, или какая-либо другая страна уже имеет такой центр, мы не можем выступать против их суверенных решений",- сказал он вчера.



Также непонятно, как страны смогут перекрыть потоки мигрантов внутри Евросоюза.



А главное, не подвиснет ли в воздухе идея создания центров по приему нелегальных мигрантов за пределами ЕС - на территории африканских и ближневосточных стран. Последние пока не высказали энтузиазма по этому поводу. "Марокко отвергает и всегда отвергало такие методы управления миграционными потоками",- сказал, например, глава МИД Марокко Насер Бурита во время встречи со своим испанским коллегой в Рабате. В этом году в Марокко было задержано 25 тыс. мигрантов, которые пытались добраться до Испании.



В то же время Международная организация по миграции и управление верховного комиссара ООН по делам беженцев приветствовали решение саммита ЕС о создании региональных фильтрационных центров за пределами Евросоюза и высказали готовность к совместной работе. 29 июня обе организации представили свои предложения по организации работы с мигрантами, попадающими в Европу морским путем.



Поскольку основное внимание участники саммита сосредоточили на миграции, решение продлить еще на полгода экономические санкции в отношении России они приняли фактически без обсуждения. Как и предсказывал "Ъ", Рим не стал блокировать продление санкций, несмотря на то что новое итальянское правительство закрепило необходимость их отмены в своей программе (см. "Ъ" от 28 июня).



Марианна Беленькая Источник - Коммерсант

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