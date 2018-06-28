Почему Ротшильды финансируют войны?

14:19 30.06.2018 Большинство людей не понимают, что война приносит огромную прибыль династии Ротшильдов, причем доходы извлекаются с каждой из сторон конфликта.

Каждая война в новейшей истории заканчивалась тем, что одна из сторон получала определенные выгоды несмотря на то, кто был победителем. Выгоду всегда получала та сторона, которая финансировала войну, находясь далеко от очага конфликта.

Банковский сектор всегда был единственным источником денег для политических лидеров тех стран, которые участвовали в войнах. Они всегда могли занять достаточно денег у банкиров, чтобы потратить их на самое расточительное предприятие - войну. Как в прошлом, так и в настоящем, финансировать войны только посредством налогообложения было невозможно из-за разрушительных последствий для экономики и, как следствие, массовых протестов населения.

До появления современного банковского дела и такого инструмента, как кредит, королям необходимо было заимствовать золотые монеты у ювелиров и дворянства, чтобы оснастить свои армии оружием. Средневековые войны были очень часто длинными и жестокими, но они были ограничены по своим масштабам из-за недостатка финансирования, используемых технологий и меньшего размера населения.

Все изменилось с созданием частного Банка Англии в 1694 году, что позволило британскому правительству финансировать военные операции за счет продажи облигаций. Центральный банк существовал всего семь лет до того, как в 1701 году началась война за испанское наследство.

Банки, владеющие Банком Англии, и сотни финансовых учреждений обнаружили, что существует предел кредитования производственного предприятия, которое экономит на человеческом и физическом капитале. Поскольку война уничтожает и то и то, то спрос на кредитование и, следовательно, потенциальную прибыль для банков безграничен.

Прошло около ста лет до того, как семья Ротшильдов встала во главе военного финансирования. Ротшильды довели это дело до совершенства. Патриарх банковской династии Майер Амшель Ротшильд основал первый банк во Франкфурте в 1760-х годах, а его сыновья позже расширили свою деятельность в Париже, Лондоне, Вене и Неаполе.

При помощи своей банковской сети Ротшильды заработали первое состояние во время наполеоновских войн, спекулируя деньгами немецкого принца Уильяма Гессен-Касселя. Ротшильды должны были инвестировать их в британские государственные облигации, но вместо этого использовали средства для торговли военными материалами. Позднее они вернули деньги с процентами, которые были бы заработаны, если бы деньги были вложены в британские государственные облигации, взяв сверхприбыль себе.

Ротшильды также получали прибыль от контрабанды золота через Францию в Испанию для финансирования походов герцога Веллингтона против Наполеона и предоставляли кредиты британскому правительству напрямую.

Некоторые историки утверждают, что Ротшильды были вовлечены в первую банковскую схему по финансированию обеих сторон в войне, когда, по словам Роберта Макнейра Уилсона, автора "Обещание платить", лондонские банки дали Наполеону пять миллионов фунтов для битвы при Ватерлоо. Несмотря на то, что шансы на победу Наполеона были низкими, побежденная нация должна была выплатить долги международным финансистам, как это случилось с Германией после Первой и Второй мировых войн. Финансисты всегда побеждают.

Большинство историков согласны с тем, что семья Ротшильдов стала самой богатой династией в XIX веке за счет войн. Эта семья остается одной из самых богатейших в мире и сегодня. Им подвластны многие СМИ. Издание The Economist, например, принадлежит Ротшильдам. И эта газета всегда поддерживала военный путь решения проблем, а не мирные решения, будь то конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии или Сирии.

После того как британские и другие европейские банки заняли доминирующее положение по финансированию большинства вооруженных конфликтов в XIX веке, включая американскую гражданскую войну, американские банки решили не оставаться в стороне в XX веке.

Война придала Уолл-стрит совершенно новую роль. В дополнение к продаже акций и облигаций, финансированию железных дорог и выполнению других задач крупного банковского центра, Уолл-стрит начала заниматься ракетами, пушками, подводными лодками, одеялами, одеждой, обувью, консервами, пшеницей и тысячами других товаров, необходимых для войны.

Некоторые историки, такие как Роберт Феррелл, считают, что президент Вудро Вильсон вступил в Первую мировую войну, чтобы защитить американские банки от потерь по кредитам, если бы их клиенты - Франция и Англия - проиграли.

Если Феррелл прав (хотя это спорный вопрос), то американцы, проголосовавшие за Уилсона в 1916 году под лозунгом "Нет войне!", оказались втянутыми в войну, поскольку их лидеры посчитали это необходимым из-за определенных финансовых операций, о которых широкая общественность не знала.

Разумеется, за войны платят простые люди - не только своими жизнями, но и высокими налогами и инфляцией, которые приходится переживать после окончания войны, чтобы правительство могло выплатить государственный долг.

Первая мировая война была самым кровавым конфликтом в истории человечества, в котором погибло самое большое количество людей за небольшой период времени. Это стало возможно не только благодаря достижениям в военной промышленности, но и в результате приостановления действия золотого стандарта. Правительства могли брать почти безграничные суммы, чтобы потреблять капитал и людей своих стран.

СМИ США также сыграли свою роль для политиков и финансистов во время Первой мировой войны. Самые популярные газеты и журналы были просто куплены, и они стали писать то, что им говорили.

Международные банки, возглавляемые Уолл-стрит, сыграли важную роль в финансировании национального социалистического режима Адольфа Гитлера в 1930-х годах в Германии и даже работали с ним во время войны. Банкиры не воюют друг с другом. Они обмениваются взаимовыгодными идеями, информацией и планируют послевоенное устройство мира, полагает Энтони Саттон, автор книги "Уолл-стрит и восхождение Гитлера". По словам Саттона, аналогичное финансирование проводилось во время холодной войны с Советским Союзом.

Что изменилось сегодня? К сожалению, ничего существенного. Люди все также не хотят войны, но для международного банковского картеля война по-прежнему остается одним из самых прибыльных сфер деятельности. Поэтому про необходимость войн часто говорят в СМИ.

На последних президентских выборах в США Хиллари Клинтон проводила свою кампанию, говоря о необходимости эскалации конфликтов с Россией ввиду деятельности последней в Сирии и на Украине. Клинтон получила миллионы от крупных банков на свои цели.

В Соединенных Штатах банки прямо или косвенно финансируют правительство США через рынок казначейства или Федеральную резервную систему. Крупные банки, такие как JPMorgan и Bank of America, "печатают деньги," кредитуют счет федерального правительства и получают казначейские облигации взамен с более высокой процентной ставкой.

Затем они либо держат их, либо продают их ФРС, которая сама "печатает деньги", не неся при этом никаких затрат и владеет почти 2,5 триллиона долларов федерального государственного долга.

Банки по-прежнему получают прибыль от выпуска федерального государственного долга и войн, таких как в Ираке или Афганистане, которые обошлись США в 2,4 триллиона долларов, что немного меньше суммы казначейских облигаций в книгах ФРС.

Итак, если банки настолько сильны и могущественны, а войны приносят им огромную прибыль, то почему мы еще не дожили до очередной мировой войны? Во-первых, интернет дает избирателям возможность составить собственное мнение вместо того, чтобы верить пропаганде в средствах массовой информации.

Во-вторых, с появлением глобализации правительства западных стран нашли еще один способ накопления долгов для достижения политических целей. Это стоит меньшее количество человеческих жизней, но примерно такое же количество затрачиваемых средств, как и раньше. Эта новая машина зарабатывания денег называется "война с бедностью", и банки очень охотно финансируют ее.



28 июня 18 Источник - Правда.Ру,

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