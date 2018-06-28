Фронт рухнул: Военные России и Сирии входят в города на юге, боевики массово сдаются

13:59 30.06.2018 Фронт на юге Сирии рухнул, боевики в провинциях Дераа и Сувейда стремительно сдают свои позиции правительственным войскам. Происходит это под давлением со стороны местного населения при содействии переговорщиков российского Центра по примирению враждующих сторон.



Об этом в новом репортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.



Успешное проведение переговоров привело к тому, что населенные пункты на западе провинции Деръа перешли под полный контроль Сирийской Арабской Армии. В городах Этбаа, Таафас, Даиль и Эль-Шийх Саад боевики сложили оружие и урегулировали свой статус. Таким образом, правительственные войска вплотную подошли к району, подконтрольному ИГИЛ*, расположенному в провинции Кунейтра.



Города Тейба, Сайда, Умм Аль-Меязин и Насиб согласились сложить оружие и перейти на сторону правительства. Жители данных населенных пунктов повсеместно проводят митинги в поддержку правительственных сил в ожидании прихода подразделений российской военной полиции и гуманитарной помощи. Возвращение мирной жизни в данные населенные пункты позволит взять под контроль официального Дамаска трассу М5 вплоть до границы с Иорданией.



Ситуация, сложившаяся на карте военных действий, свидетельствует о скорой полной капитуляции "умеренных" боевиков, поскольку с освобождением новых населенных пунктов непримиримые террористы оказались сразу в трех котлах, а их оборона продолжает рассыпаться как карточный домик.



Российские военные убедили боевиков сложить оружие

Упомянутые населенные пункты в провинции Дераа (Деръа) перешли под контроль сирийского правительства в результате успешных действий российских военных переговорщиков.



Начавшаяся с минувшей ночи гуманитарная пауза была вызвана желанием командиров боевиков Свободной Сирийской Армии пойти на переговоры с представителями российского Центра по примирению.



Офицеры ЦПВС выслушали просьбы командиров НВФ, и после недолгой дискуссии было достигнуто соглашение, согласно которому сразу три крупных города провинции Деръа перешли под контроль правительства Башара Асада. Боевики в городах Этбаа, Таафас и Даиль согласились добровольно сложить оружие при условии участия российской военной полиции как гаранта их безопасности.



Днем 29 июня конвои российской военной полиции совместно с представителями сирийского Мухабарата вошли в указанные населенные пункты.



Боевики сдают оружие в Сувейде

В поселке Канакер в провинции Эс-Сувейда боевики ССА также сдали российским и сирийским военным свое вооружение: 2 пикапа, 2 крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.



Решение сдать вооружение и урегулировать свой правовой статус было принято в ходе переговоров с российской стороной и действующим правительством Сирии. Переговоры прошли в населенном пункте Джеб провинции Эс-Сувейда. Источник - rusvesna.su

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