|Фронт рухнул: Военные России и Сирии входят в города на юге, боевики массово сдаются
13:59 30.06.2018
Фронт на юге Сирии рухнул, боевики в провинциях Дераа и Сувейда стремительно сдают свои позиции правительственным войскам. Происходит это под давлением со стороны местного населения при содействии переговорщиков российского Центра по примирению враждующих сторон.
Об этом в новом репортаже "Русской Весны" из Сирийской Арабской Республики.
Успешное проведение переговоров привело к тому, что населенные пункты на западе провинции Деръа перешли под полный контроль Сирийской Арабской Армии. В городах Этбаа, Таафас, Даиль и Эль-Шийх Саад боевики сложили оружие и урегулировали свой статус. Таким образом, правительственные войска вплотную подошли к району, подконтрольному ИГИЛ*, расположенному в провинции Кунейтра.
Города Тейба, Сайда, Умм Аль-Меязин и Насиб согласились сложить оружие и перейти на сторону правительства. Жители данных населенных пунктов повсеместно проводят митинги в поддержку правительственных сил в ожидании прихода подразделений российской военной полиции и гуманитарной помощи. Возвращение мирной жизни в данные населенные пункты позволит взять под контроль официального Дамаска трассу М5 вплоть до границы с Иорданией.
Ситуация, сложившаяся на карте военных действий, свидетельствует о скорой полной капитуляции "умеренных" боевиков, поскольку с освобождением новых населенных пунктов непримиримые террористы оказались сразу в трех котлах, а их оборона продолжает рассыпаться как карточный домик.
Российские военные убедили боевиков сложить оружие
Упомянутые населенные пункты в провинции Дераа (Деръа) перешли под контроль сирийского правительства в результате успешных действий российских военных переговорщиков.
Начавшаяся с минувшей ночи гуманитарная пауза была вызвана желанием командиров боевиков Свободной Сирийской Армии пойти на переговоры с представителями российского Центра по примирению.
Офицеры ЦПВС выслушали просьбы командиров НВФ, и после недолгой дискуссии было достигнуто соглашение, согласно которому сразу три крупных города провинции Деръа перешли под контроль правительства Башара Асада. Боевики в городах Этбаа, Таафас и Даиль согласились добровольно сложить оружие при условии участия российской военной полиции как гаранта их безопасности.
Днем 29 июня конвои российской военной полиции совместно с представителями сирийского Мухабарата вошли в указанные населенные пункты.
Боевики сдают оружие в Сувейде
В поселке Канакер в провинции Эс-Сувейда боевики ССА также сдали российским и сирийским военным свое вооружение: 2 пикапа, 2 крупнокалиберных пулемета и стрелковое оружие.
Решение сдать вооружение и урегулировать свой правовой статус было принято в ходе переговоров с российской стороной и действующим правительством Сирии. Переговоры прошли в населенном пункте Джеб провинции Эс-Сувейда.