"Мочить диктаторов": США готовят революцию в Казахстане, - Я.Остроумов

13:56 30.06.2018 23 июня в Казахстане прошли массовые акции протеста, инициированные эмигрантской оппозиционной партией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).



Сообщалось об арестах в Астане, Алмате, Уральске и некоторых других городах, причем вместе с казахскими активистами задержаны оказались и корреспонденты американских изданий. Заявленной темой для акции стало "бесплатное образование", но оно никак не привязано к текущим событиям. Это просто бунт ради бунта.



Полиция сообщила о нескольких десятках задержанных, оппозиционеры говорят более чем о 2000 человек. ДВК обещает собирать акции протеста вновь и вновь, чтобы раскачать ситуацию в Казахстане.



Лидерами ДВК, а также владельцами основного портала движения "БЭСЕ" являются супруги Айдос и Наталья Садыковы, казахские оппозиционеры-эмигранты, живущие теперь в Киеве.



В своих интервью они твердят, что "чувствуют себя вполне комфортно" в новой стране, но продолжают дистанционно пытаться "причинить" добро покинутой родине.



Тем более, что в Киеве хватает людей, которые имеют немалый опыт "причинения добра" с помощью массовых беспорядков.



Один из них, союзник и друг Садыковых - русскоязычный журналист Виталий Портников. В прошлом аспирант МГУ, а ныне сотрудник редакции "Радио Свобода" в Киеве. Он считается основным координатором работы с оппозиционными группировками в странах СНГ, включая Центральную Азию, после работы на "Евромайдане" в Киеве.



В недалеком прошлом Портников пытался оставить журналистскую карьеру и уйти в политику. По своей ли инициативе или по совету "старших товарищей" из Вашингтона, в 2013 году он стал одним из лидеров "Евромайдана", выступал перед протестующими, координировал работу со СМИ и западными посольствами. В конце концов, примкнул к организации "Удар", одним из лидеров которой был Виталий Кличко.



Но политической карьере помешала его большая любовь… к Егору Соболеву - "дневному коменданту Майдана" и председателю комитета по люстрации. Неизвестные "доброжелатели" выложили в Сеть видео, где сексом занимаются двое гомосексуалистов, похожих на Портникова и Соболева.



Скандал вышел грандиозный. В партии "Удар" произошел раскол, так как, по утверждению Соболева, осудившего публикацию "домашнего порно", не все активисты "оказались готовы принять европейские ценности".



Впрочем, ценности - ценностями, но скандала партия не пережила и вынуждена была влиться в состав правящего "Блока Петра Порошенко".



Портникову после таких "политических достижений" пришлось уйти из политики и вернуться к работе журналистом на "Радио Свобода", где он и стал помогать Айдосу Садыкову готовить новый майдан - уже в Казахстане. Ему это несложно, ведь после 2014-го он стал на "Радио Свобода" главным координатором темы "протестов" во всех странах СНГ.



Корреспонденты "Азаттык" (казахская редакция "Свободы") приняли участие в освящении акции 23 июня. Причем так активно, что в Уральске полиции пришлось даже задержать одного из них - Саната Урналиева, журналиста, уволенного с регионального телевидения за участие в массовых беспорядках в 2011 году.



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Там же были задержаны 4 журналиста местного издания "Уральская неделя" во главе с редактором Лукпаном Ахмедьяровым. Последний заявил в полиции, что они вчетвером "освещали" эту небольшую акцию. Видимо, меньшим числом было никак не осилить.



А ведь у Ахмедьянова большой и давний интерес к протестным акциям. В 2012 году он специально посетил Москву, где тогда проходили протестные акции внесистемной оппозиции на Чистых прудах ("Оккупай Абай"), и встречался с Алексеем Навальным, Гарри Каспаровым и другими лидерами протестующих.



Во время совместной фотосессии с Навальным Ахмедьяров, державший в руках фотоснимок Путина и Каддафи, провозгласил, что они будут "вместе мочить диктаторов". Этой "ужасно смешной" шуткой он потом поделился с казахской газетой "Республика".



А за полгода до этой радостной встречи Каддафи был действительно зверски убит боевиками, которых поддерживало НАТО. Запись убийства потом с удовольствием просматривала Хиллари Клинтон.



Казалось бы, причем тут Портников? Он чисто случайно знаком все с теми же людьми. Может, Каспаров и Ахмедьяров ему просто нравятся? Как Соболев.



А Ахмедьяров потом в своем интервью казахстанскому изданию восхищался опытом общения с российскими прозападными революционерами и их "искренним желанием помочь".



За прошедшие годы это желание не угасло, хотя и реализуется кружным путем.



В мае Ахмедьяров опубликовал большую статью "Истерзанная гора" о полигоне "Капустин Яр" в Казахстане, где обвинил Россию в том, что она испытывает на нем боеприпасы и якобы наносит вред местной природе. Материал был опубликован при поддержке и на ресурсе, принадлежащем проекту "Open Asia", партнеру "Уральской Газеты".



Ресурс в свою очередь принадлежит представительству международной организации "Internews" в Центральной Азии. Эта организация давно и плодотворно сотрудничает с американским агентством USAID, от которого регулярно получает гранты на проведение мероприятий в сфере "поддержки СМИ" в разных регионах.



Вот пример официальной "плашки" такого проекта.



А теперь очевидное. USAID контролируется Государственным Департаментом США, на балансе которого находится также сеть радиостанций "Свобода"/"Азаттык". Его цель - укрепление позиций США в различных странах. Через гуманитарные проекты, пропаганду, а когда надо - поддержку внесистемной оппозиции.



В результате мы имеем парадокс. Американский Госдеп вкладывает немалые средства в организацию в прессе кампаний против сотрудничества России и Казахстана, против использования космодрома и военных полигонов, против участия в ЕАЭС и ОДКБ, против любого сотрудничества с Москвой.



А Трамп мило улыбается Назарбаеву, подписывает с ним контракты. Ведь Казахстан покупает у Америки множество товаров, включая самолеты и электровозы, подчас платя втридорога.



А на эти же казахские деньги Госдеп США финансирует людей, организующих беспорядки в городах Казахстана, чтобы затем обвинить власти в их разгоне. А оппозиционеров-эмигрантов, стоящих за этими акциями, финансируют и консультируют в счет американских средств люди, которые уже организовывали беспорядки в Москве и Киеве.



Люди, которые страстно хотят "мочить диктаторов", мечтают о том, чтобы расправиться с лидерами стран СНГ так, как когда-то убили Каддафи.

И при этом Госдеп продолжает убеждать Казахстан, что Америка - его лучший друг. Что она готова и дальше дружить, надо только потеснить Россию.



Может, хватит верить вранью?



Ян Остроумов, специально для "Русской Весны"

29.06.18 Источник - rusvesna.su

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