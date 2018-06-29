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Игра против Ирана: угроза нефтяных санкций бумерангом возвращается к США, - А.Запольскис
09:45 30.06.2018

ИГРА ПРОТИВ ИРАНА: УГРОЗА НЕФТЯНЫХ САНКЦИЙ БУМЕРАНГОМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К США
Ответит ли Трамп за свои слова?

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Американская пресса, в частности The New York Times, вторая по тиражу американская деловая газета после The Wall Street Journal, известила читателей о планах Белого дома ввести с 4 ноября 2018 года санкции против любых стран и компаний, импортирующих иранскую нефть.

Важных моментов в этом заявлении два. Во-первых, своим шагом США публично нарушают условия "всеобъемлющего соглашения" по "иранской ядерной сделке", тогда как все остальные его участники условия договора подтвердили и продолжают его исполнять. Таким образом, Вашингтон продемонстрировал остальным странам что-то вроде морского флажного сигнала - "следую своим курсом", а все международные нормы и правила некоторым джентльменам решительно безразличны. Во-вторых, под американскую угрозу попадают не только противники, включая Иран, но и все нынешние, а также важнейшие перспективные союзники США на планете.

Тем самым Трамп создал интересный прецедент, достойный начала барабанной дроби. Впервые за полтора года своего президентства он фактически на кон поставил все.

На данный момент (по цифрам 2017 года) на мировой рынок Иран экспортирует примерно 770 млн. баррелей или чуть больше 100 млн. т. нефти в год. Две трети объема потребляется азиатскими рынками, остальное уходит в Европу. Среди крупнейших клиентов числятся: Китай (31 млн. т.), Южная Корея (18 млн. т.), Япония (10 млн. т.), Индия и Турция (по 10 млн. т.), Италия (8,7 млн. т.), Франция (5,7 млн. т.), Испания (4,4 млн. т.), Греция (4,1 млн. т.).

Из них всех прислушаться к американской угрозе выразили готовность лишь Токио и Сеул. Это значит, угроза иранскому сбыту может достигнуть максимум 28%. Считается, что окончательного ответа еще не дали Дели и Брюссель, однако объявление ими встречных торговых санкций за американское эмбарго в отношении стали и алюминия, а также ряда других товаров, позволяет предположить, что индусы с европейцами выполнять американские требования, скорее всего, откажутся. Все остальные - откажутся точно. Собственно, они это сделали уже.

Чем на это способен ответить Иран? Двумя вариантами. Причем одновременно. Во-первых, расширить поставки в Китай, тем более об этом иранцев постоянно просит Пекин, во-вторых, воспользоваться меморандумом об экспорте нефти в Россию в обмен на закупки ее промышленных товаров, подписанному между Тегераном и Москвой еще в 2014 году.

Фактически все останется как есть сейчас. Иранская нефть продолжит спокойно уходить в ту же Японию и Южную Корею, только по документам она станет уже российской, следовательно, под санкции не подпадающей. Плюс к тому мы получаем еще дополнительный профит в виде поставок своих товаров на иранский рынок, а также "чуть-чуть" бонуса в ценах за саму нефть за счет некоторой скидки от поставщика и небольшой премии от покупателя. И те и другие пойдут на встречу с радостью. Иран сохранит объем, Япония с Кореей получат товар, даже с премией к цене, в любом случае дешевле, чем его в состоянии отгрузить США. Не говоря уже о крайне спорных прогнозах по наличию в Америке необходимого количества дополнительных экспортных объемов.

Могут ли этому что-то противопоставить США как раз и станет ясно через шесть месяцев. На данный момент сами санкции не введены. Озвучена только угроза. Причем даже она сформулирована скорее в виде утечки, направленной на прощупывание реальной диспозиции. Ввести санкции и тем получить дополнительных продаж нефти примерно на 15,3 млрд. долл. выручки американский президент, безусловно, хочет очень. В его положении любая внешнеэкономическая победа ценится на вес золота. Если не больше. Но текущее положение связей и масштаб американского влияния не то что в мире, но даже внутри самих США для него все чаще оказывается величиной неизвестной. Три предыдущие проверки (с Россией, с Европой и с Китаем) оказались далеки от расчетных. Потому махнуть шашкой сейчас он и не решается.

Однако даже в существующем виде происходящее сильно походит на отчаянный шаг игрока в покер, решившегося поставить "все". Если после такого заявления в ноябре США санкции не введут, тем самым они распишутся в своей полной неспособности дополнять политические требования эффективной силой. Если введут, а мир их проигнорирует, получится еще хуже. Угроз США станет можно не бояться публично. И то, и другое приведет к активизации попыток всех игроков пересмотреть условия ранее заключенные с Америкой соглашений и тем более – договоренностей устных, на бумаге отсутствующих. Как эффективно Америка сможет отбиться от толпы желающих станет самым интересным вопросом.

А самое во всей этой истории примечательное, что даже если Вашингтон сделает вид, что никакой утечки не было и про санкции это просто досужие вымыслы журналистов, Америка все равно получит последствия, описанные выше. Так как еще нагляднее покажет осознание собственной слабости. Словом, все указывает на то, что американские угрозы возвращаются бумерангом к самим США.

Александр Запольскис
29 июня 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530341100
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