Агония. Меркель как жертва войны финансового капитала с традиционными государствами, - А.Халдей

08:38 30.06.2018 Агония - борение жизни со смертью; издыхание, отход, лежание на смертном одре, последний час; беспамятство, бессознательность умирающего.

Толковый словарь живаго великорускаго языка В.И.Даля

Европейские СМИ напряженно следят за конфликтом между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ее министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, открыто пригрозившим выйти из подчинения канцлеру и дать приказ перекрыть границы Германии для мигрантов, если такой приказ не издаст Меркель.



Экспертные оценки

Александр Халдей

Для Меркель такая ловушка является политической смертью: если она такой приказ издаст, то она поставит себя вне политики глобальных мировых финансовых групп, если не издаст – коалиция развалится, и она потеряет пост. Что бы Меркель ни делала, она уже политический труп, просто в первом случае ее агония будет длиться дольше, во втором случае меньше.



Глобализация - это не просто кооперация с интеграцией. Это глобальный проект Нового Мирового Порядка с Мировым Правительством, за которым стоит движение "Нью Эйдж", сатанистско-оккультное течение, ставящее своей целью переформатирование всех государств, построенных по принципу национально гомогенного, а потому всеобщего для населения базового культурного содержания, в антагонистические неинтегрируемые и конфликтующие группы, собранные под знаменем мультикультурализма и утраты национальной, половой, сексуальной, вообще любой идентичности личности.



Мультикультурализм - это апофеоз либерализма, где утверждается право на проживание внутри общества изолированных по культуре групп, которые не только никогда не будут интегрированы, но останутся глубоко враждебны государству проживания и его культуре. Идея соединить на основе верности Конституции одного государства многие религии и народы, в этом государстве живущие, является именно такой подрывной идеей, призванной разрушить культурное ядро существующих национальных европейских государств.



"Нью Эйдж" стремится разрушить все основные религии мира и на этой основе создать новую синтетическую новую религию. Это будет не христианская, мусульманская или буддистская вера, а просто вера. Движение экуменизма в рамках христианства служит именно этой цели и ради нее создавалось. Арабов берут другим способом: марокканская газета "Аль-Усбуа" пишет, что королева Елизавета – потомок пророка в 43-м поколении; она кровно связана с ним, а точнее, с его дочерью Фатимой через графа Кембриджского, жившего в XIV в.

Еще раньше этот факт подтвердили Али Гомаа, бывший великий муфтий Египта, и Burke’s Peerage, британский авторитет по королевским генеалогиям. И таким образом Британская королева имеет право на власть над миром Ислама. Информация прошла по всем мировым СМИ, включая журнал группы Ротшильдов The Economist, который опубликовал статью "Халиф - это королева?".



Таким образом, мы видим, что мультикультурализм – это заказ богатейших семей Британии (прежде всего, Ротшильдов), стоящих за спиной британской короны и рассчитывающих таким образом взять реванш у США и вернуть себе мировое господство, оформленное уже не как империя в старом виде, а как сеть финансовых центров в виде нескольких анклавов и существующих невидимым миру образом. Именно для этого нужно слить все народы с их религиями в единый плавильный котел и создать новую синтетическую религию, на деле являющуюся антирелигией, а по сути сатанизмом, занявшим место традиционных религиозных систем. И на этом будет основан новый мировой порядок и новое мировое правительство. Эти силы активно работают не только в Британии, но и в США, где поставлено уже более 40 скульптур сатаны в местах поклонения ему.



По сути, это война финансового капитала с традиционными государствами, мешающими капиталу оформить свое господство. В этой борьбе канцлер Германии Ангела Меркель пала жертвой: она является мухой в паутинной сетке, и от того, как долго она там пробарахтается, не зависит вопрос ее жизни. Ее съедят все равно (конфеты уже брошены), и она в безвыходном положении. После Второй Мировой войны статус германского канцлера закреплен в американском Канцлер-акте, и этот документ составлен глобалистскими силами. Именно они спросят с Меркель, как спрашивают на воровских сходках с того, кому предъявили претензию. Меркель не может сойти с этой тропы, она не может не принять мультикультурализм. Тем самым она подпишет себе приговор, но и следование мультикультурализму не спасает ее от приговора. Куда ни пойди - везде голову потеряешь.



Так заканчивается на наших глазах судьба на вид сильного и авторитетного европейского политика. Понятно, что никакого своего авторитета и никакой своей силы у западных политиков нет. Ни у канцлера ФРГ, ни у президента США. И если доктор сказал - в морг, значит в морг, и никакого самолечения. Трамп ругает Меркель за мигрантов, но Меркель в ужасе, она считает Трампа еретиком и безумцем, восставшим против хозяев мира. Но за Трампом стоят могучие силы, противостоящие глобалистам, а за Меркель таких сил нет. И потому она умрет (политически) между молотом и наковальней. Скорее всего, коалиция через неделю развалится - если не поступит по теневым каналам приказ Зеехоферу и баварскому ХДС-ХСС отступить.



По идее, баварцы отступать не станут, даже если такой приказ и получат. Для баварцев мультикультурализм - это смерть их господству в Германии. Отступать им некуда. Так что конфликт, в результате которого падет голова канцлера Меркель, неминуем. Хотя сейчас головы павших канцлеров от тела не отделяют, все равно приятного от такой гражданской казни мало. Канцлера Германии мы, скорее всего, политически потеряем. Путин, Орбан и Трамп не смогли ее переубедить. Ее политическая смерть, если не случится чуда, неминуема. Зато какие люди за гробом пойдут… Источник - iarex.ru

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