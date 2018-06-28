 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Игры со смертью. На прилавках Восточного Казахстана выявлены опасные игрушки производства КНР
08:11 30.06.2018

На прилавках Восточного Казахстана выявлены опасные игрушки производства КНР. Содержание ацетона и изобутилового спирта в куклах и пистолетах превышает норму в два раза!

Причиной поступления на рынок некачественных и даже опасных игрушек в Комитете охраны общественного здоровья Минздрава назвали нарушения поставщиками обязательств по предоставлению документа об оценке соответствия продукции. Тем временем игрушечный ширпотреб может причинить здоровью ребенка серьезный вред. Чтобы этого не случилось, в ведомстве советуют родителям перед покупкой обращать внимание на все видимые дефекты, а также требовать у продавцов сертификат соответствия товара.

Как отмечается в сообщении, комитет инициировал и внес на рассмотрение правительства проект нормативного документа, согласно которому игрушки должны ввозиться в страну лишь после предъявления сертификата соответствия и проведения лабораторной экспертизы.

28 Июня 2018 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей

Источник - Экспресс-К
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