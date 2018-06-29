 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Идеальный шторм" для Европы, - С.Строкань
07:58 30.06.2018

"Идеальный шторм" для Европы
Сергей Строкань о запасе прочности ЕС

Открывшийся вчера саммит 27 государств-членов ЕС уже назвали одним из самых сложных. Отметивший год назад 25-летие Маастрихтского договора Евросоюз в самом деле пребывает далеко не в лучшей форме. Не замечать этого не могут даже самые неисправимые энтузиасты европейского проекта открытых границ, единого экономического пространства и общего европейского менталитета. Того самого проекта внутри западного мира, который, казалось, успешно конкурировал с американской мечтой и по сравнению с ней в чем-то выглядел более продвинутым, более "умным", более гуманным.

Притом что нелицеприятной дискуссии по проблеме миграции не избежать, есть все основания сделать вывод, что дело не только и даже не столько в беженцах. Это не просто кризис европейской идентичности, не просто еще одна болтанка в зоне турбулентности, в которую ЕС попадал не раз, обсуждая то увязшую в долгах Грецию, то готовящуюся на выход Британию, то вечно несогласную со старожилами новую Европу.

Переживаемый Евросоюзом момент лучше всего описать понятием "идеальный шторм". "Идеальный шторм", который может случиться один раз в 20 или 50 лет,- это редкое стечение неблагоприятных обстоятельств, способных накладываться друг на друга и вызывать к жизни явления невиданной разрушительной силы. Вырывающий с корнем вековые деревья "идеальный шторм" способен смыть почву под ногами и потрясти устои.

Каковы же его слагаемые для Европы?

Во-первых, это перевоплощение Италии. Отказавшись принимать мигрантов, новое итальянское правительство Джузеппе Конте бросило вызов остальным европейским грандам. Вдобавок, призвав пересмотреть политику санкций в отношении Москвы, оно поставило под сомнение эффективность российской политики Брюсселя. Таким образом, единства старой Европы, придававшего ей запас прочности и позволявшего справляться с прошлыми потрясениями, больше не существует. Италия оказалась в лагере тех, кто раскачивает лодку, а не пытается сидеть в ней тихо и усердно грести за двоих.

Во-вторых, это губительные для европейского единства метаморфозы Германии. Неформальный лидер ЕС Германия рискует перестать выглядеть непобедимой и способной решать любые проблемы. Своеобразным символом этой метаморфозы стала вылетевшая из чемпионата мира по футболу немецкая сборная. Столкнувшись с бунтом внутри собственной правящей коалиции, когда глава МВД Хорст Зеехофер грозится закрыть границы и начать высылку мигрантов, непотопляемая Ангела Меркель получила удар в спину. Теперь любое решение окажется для нее проигрышным. Если Меркель пойдет на ужесточение иммиграционной политики, то пожертвует теми ценностями, которые были для нее незыблемыми. Однако, подтвердив верность этим ценностям, она рискует стать полководцем без армии.

Но на этом слагаемые "идеального шторма" для Европы не заканчиваются. На все более разобщенных европейцев наступает Дональд Трамп, навязавший Европе торговые войны.

"Евросоюз должен быть готовым к худшим сценариям в отношениях с США",- предупредил глава Европейского совета Дональд Туск. Так "идеальный шторм" для одних становится идеальной возможностью для других. Для Дональда Трампа это возможность попытаться доказать, что американская мечта в его понимании все равно победит европейскую.

Сергей Строкань, обозреватель
29.06.2018

Источник - kommersant.ru
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