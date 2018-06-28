Террором на террор. Армия Ирака приступила к полномасштабной зачистке провинции Дияла от "спящих ячеек" террористов

05:40 30.06.2018 Вооруженные силы Ирака приступили к полномасштабной зачистке провинции Дияла от "спящих ячеек" ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Кроме этого, в Ираке приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двенадцати террористов. Приказ о проведении казней отдал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.



Данная военная операция и исполнение двенадцати смертных приговоров являются ответом на казнь террористами восьми захваченных в плен бойцов "Федеральной полиции Ирака" и добровольческого формирования "Хашд аш-Шааби". Ранее "черные" поставили ультиматум иракским властям: в обмен на возвращение пленных официальный Багдад должен был освободить из тюрем женщин-боевиков.



Переговоры с "Исламским государством" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выполнение их требований иракское правительство назвало неприемлемым.



Через два дня после истечения ультиматума иракские военные нашли тела восьми казненных заложников. Их тела были сильно изуродованы, можно предположить, что их казнили при помощи взрывчатых веществ.



Армия Ирака в течение нескольких дней военной операции в провинции Дияла уничтожила более двадцати террористов, четыре пикапа с крупнокалиберными пулеметами, двенадцать мотоциклов. Кроме этого, в схронах боевиков было обнаружено четыре миномета и мины к ним, а также другое оружие и боеприпасы.



Террористы избегают открытых боевых столкновений с правительственными войсками и применяют тактику партизанской войны. Источник - iarex.ru

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