Джихадисты сдали армии Асада еще 3 города - Абтаа, Тафас и Даэль

00:41 30.06.2018 ИСЛАМИСТЫ ДОБРОВОЛЬНО СДАЛИ ТРИ ГОРОДА СИРИЙСКИМ ВОЙСКАМ

Оперативная обстановка на фронтах Сирии по состоянию на вечер 29 июня 2018 года



Провинция Идлиб



Продолжается противостояние между группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Идлиб.



В треугольнике Сармин-Найраб-Мейбин базируются крупные силы "Исламского государства" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под командованием Рашидо Такко. Эта большая бандгруппа пришла в данный район из Ракки.



"Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выставила КПП на дорогах, которые идут в города Сармин, Ариха и Саракиб. Так группировка стремится заблокировать своих конкурентов и ограничить их влияние.



Провинция Кунейтра



У Голанских высот расположены позиции группировки "Джейш Халид ибн аль-Валид" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая присягнула на верность "Исламскому государству" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Военно-воздушные силы Сирии постоянно наносят удары по ее позициям. Армия обороны Израиля не проявляет никакой активности по этому поводу. Следует отметить, что вдоль границы были размещены системы ПВО Сирийской арабской армии.



Провинция Дераа



Российским центром по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике был объявлен режим прекращения огня в провинции Дераа на 12 часов. Режим начал действовать с ноля часов этой ночи. Он касался только действий российских ВКС, сирийских военных не касался.



Предложение об установлении перемирия на двенадцать часов поступило от боевиков. Время перемирия было предназначено для переговоров о капитуляции. Джихадисты должны сдать тяжелое и среднее оружие, передать свои подконтрольные населенные пункты Сирийской арабской армии. Из так называемых "умеренных боевиков" возможно формирование местной полиции, "непримиримые" боевики в "зеленых" автобусах поедут в провинции Идлиб и Алеппо.



В городах Абтаа, Тафас и Даэль исламисты пошли на соглашение, в других районах продолжили сопротивление. Несогласных ожидает интенсивная обработка с воздуха, ракетно-артиллерийские удары, а также наземная операция сирийских правительственных войск и их союзников.



Исламисты обстреляли своими ракетами крупного калибра "Омар" и "Абу Бакр" кварталы под контролем сирийского правительства в административном центре провинции городе Дераа. Ответными залпами из систем "Голан 1000" были поражены опорные пункты, базы и штабы боевиков.



Российские ВКС 28 июня нанесли по позициям боевиков на востоке провинции Дераа более 60 ударов. Благодаря этому сирийские правительственные войска захватили несколько населенных пунктов, в том числе, ключевой город Аль-Хирак. Аль-Хирак – это ворота в западную часть провинции Дераа.



Руководители Свободной сирийской армии и лидеры "Джейш Халид ибн аль-Валид" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о введении режима прекращения огня и временном перемирии. Так "умеренные" боевики пытаются высвободить часть сил для противодействия наступлению САА.



Провинция Сувейда



Новостное агентство "Аль-Амак", подчиняющееся ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило о контрударе террористов в провинции Сувейда.



По информации агентства, сирийские военные понесли тяжелые потери в живой силе и технике: 68 человек убитыми, в том числе, семь офицеров; пять танков, пять автомобилей, две бронемашины и три единицы другого вооружения. Сирийская армия оставила свои позиции на этом участке.



Пока нет подтверждения данной информации из других источников. От официального Дамаска также нет комментариев.



Провинции Хомс, Дейр-эз-Зор



Завершение операции по зачистке пустыни Бадия аль-Шам в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор позволило обезопасить стратегическую магистраль Пальмира-Дейр-эз-Зор и обеспечить по ней бесперебойное движение. Высвободились части 3 и 5 армейских корпусов сирийской армии, началась их передислокация на другие участки фронта борьбы с боевиками. Источник - iarex.ru

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