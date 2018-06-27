Сделка Путин-Трамп: Сирию разменяют в угоду олигархам

00:12 30.06.2018 Какое соглашение заключат в Хельсинки лидеры РФ и США



Андрей Полунин

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Виктор Литовкин

Леонид Ивашов



Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля заключить сделку по Сирии. Она позволит как можно скорее вывести американские силы из ближневосточной страны. Об этом 28 июня сообщил телеканал CNN.



Как утверждают источники CNN из числа официальных лиц, американский лидер говорил о намерениях вывести войска США из Сирии на встрече с королем Иордании Абдаллой II, которая состоялась 25 июня в Белом доме. Как отмечается, тогда лидеры подробно обсуждали ситуацию в Сирии.



"Трамп полагает, что сможет заключить сделку с Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале CNN.



По версии телеканала, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией". Взамен Трамп рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в ограничении присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.



Напомним: по информации Пентагона, в Сирии находятся около 2 тыс. военнослужащих США. Большая их часть сосредоточена как раз на юго-западе страны, где расположена зона деэскалации. Проблема заключается в том, что эти территории контролирует поддерживаемая США "сирийская оппозиция", и официальный Дамаск стремится к возвращению контроля над этими территориями.



В Госдепе считают, что военные действия сирийского правительства против юго-западной зоны деэскалации могут привести к расширению конфликта. Причем как недавно заявила представитель США при ООН Никки Хейли, ответственность за это полностью лежит на России. "Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране", - отметила Хейли.



Не исключено, что готовящаяся сделка по Сирии является той уступкой со стороны Кремля, о которой ранее говорил госсекретарь США Майк Помпео.



По его словам, Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как "неизбежное", и "уступки" с ее стороны могут позволить ей присоединиться к G7. При этом госсекретарь не смог сказать, каких конкретно встречных шагов ждут США от России.



Так или иначе, сделка Трамп-Путин, скорее всего, будет заключена. Об этом говорит тот факт, что накануне встречи в Хельсинки российский президент и главнокомандующий приказал вывести из Сирии значительную часть сил нашей группировки - 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов.



О чем на деле договорятся лидеры США и России, что эти договоренности изменят в российско-американских отношениях?



- Встреча Трампа с Путиным наверняка предполагает торг и поиск компромиссов, - уверен академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - Но надо понимать: американцы здесь действуют с позиции сильного игрока - именно они навязывают нам и повестку дня, и уступки.



Неслучайно Майк Помпео вывешивает "морковку" для Кремля - допускает присоединение России к G7. Предполагается, что дальше Москва будет следовать за этой "морковкой", уступая свои позиции.



Первым номером в списке этих уступок, судя по всему, идет урегулирование в Сирии по американскому сценарию. По сути, я считаю, речь на встрече Путин-Трамп будет идти о расчленении сирийского государства и внедрении в сирийское руководство американской агентуры.



Об этом, видимо, американцев настойчиво просит Тель-Авив. Поскольку для Израиля нестабильность - постоянная конфликтная ситуация - в арабском мире однозначно выгодна. Именно этот фактор позволяет израильтянам безнаказанно наносить удары по Сирии и Ирану.



Одно из требований Трампа к России, о котором говорит CNN - добиться вывода из Сирии проиранских сил - де-факто требование Тель-Авива.



"СП": - Как выглядит при такой сделке ситуация для России?



- Я считаю, торговать чужой территорией и чужой безопасностью - это безнравственно. В любой другой ситуации уважающее себя государство никогда бы на это не пошло. Путин, напомню, не раз заявлял, что выбор политического устройства Сирии и ее руководства - дело самого сирийского народа. Это значит, только сирийскому народу решать, какие силы могут участвовать в выборах, а какие силы, которые вели войну за разрушение сирийской государственности, лишаются права на участие в политическом процессе.



И все же сейчас главное, я считаю, на чем будет настаивать Путин, и вокруг чего он будет торговаться с Трампом - это безопасность выведенных за рубеж капиталов российских олигархов и чиновников.



Можно сказать, за гарантии Вашингтона, что у кого-то из российских олигархов не арестуют сотни миллиардов долларов и недвижимость за рубежом, Москва может пойти на уступки. Грубо говоря, сторговаться за свою выгоду сирийской ситуацией.



А дальше, вполне возможно, предметами торга станут договор СНВ-3 (будет ли истекающий в 2021 году СНВ-3 продлен еще на пять лет, как это допускают договоренности от 2010 года, пока ни одна из сторон не заявляла), и договор о РСМД, в нарушении которого Белый дом неоднократно пытался обвинить Кремль.



- История взаимоотношений CNN с Трампом хорошо известна, и я не исключаю: нынешняя информационная утечка - подстава для президента США, призванная показать, что в разговоре с Путиным он предаст национальные интересы, - считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. - Предаст - значит, уйдет из Сирии. Хотя, в представлении американского истеблишмента, этого делать не следует. Другими словами, речь идет о попытке провокации.



Давайте рассуждать логически: что мешает американцам уйти из Сирии без нашего волеизъявления? Они что, спрашивали у нас разрешение на ввод войск, или получили разрешение Совбеза ООН? Ни того, ни другого - США в Арабской республике присутствуют вообще незаконно. Американцы как пришли, так могут и уйти - без всяких разрешений.



Мало того, вывести из Сирии вооруженную оппозицию также можно без затруднений. Граница с Ираком не закрыта - пожалуйста, боевики могут уйти на иракскую территорию, никто им мешать не будет. И не нужно для этого заключать сделку на самом высоком уровне - между Трампом и Путиным.



Поэтому моя версия - утечка CNN лишь попытка испортить встречу двух лидеров, заранее повязав Трампа по рукам и ногам.



"СП": - На какие взаимные уступки реально готовы Россия и США?



- Думаю, никаких уступок ни мы, ни американцы делать не станем. Российско-американские отношения сложились не вчера. США традиционно понимают свои национальные интересы как возможность быть над схваткой, быть гегемоном. Но и Россия ни перед кем ломать шапку не собирается, и готова отстаивать собственные интересы до последнего - так, как считает нужным.



Поэтому самое большее, на мой взгляд, что может быть достигнуто по итогам встречи Трамп-Путин - обещание сохранить договор о РСМД. Хотя не факт, что и это может случиться: американцы уже выделили деньги на создание крылатой ракеты наземного базирования, которая подпадает под действие этого договора.



Словом, я бы не стал гадать на кофейной гуще, что произойдет на встрече двух лидеров в Хельсинки. Тем более, если Путин свободен в принимаемых решениях, то Трампу нужно все решения согласовывать с Конгрессом США, где у него нет поддержки большинства.



Нам, конечно, было бы лучше, если американцы ушли из Сирии - это облегчит налаживание мирной жизни в этой стране. Именно США поддерживают вооруженную сирийскую оппозицию, обучают на своих базах террористов, и в целом играют деструктивную роль в САР.



С другой стороны, всем совершенно ясно: США не собираются уходить с Ближнего Востока. А значит, и в Сирии они, скорее всего, останутся. Источник - СвободнаяПресса

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