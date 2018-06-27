 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 29.06.2018
21:09  В Алматы убита экс-супруга известного актера Омарова
20:57  Боксер Головкин поменял свои чемпионские пояса на орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"
20:05  Елбасы занялся фазановодством
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15:06  Восточно-тюркская дивизия СС: как мусульмане воевали за Гитлера
10:45  Россию критикуют за интернет-ограничения. По статье 19
10:43  Газовый рынок ждут большие перемены
10:40  Провал попыток США воспрепятствовать наступлению Дамаска на юге Сирии
10:38  Некий Рамос расстрелял 5 сотрудников американской газеты Сapital Gazette
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10:30  Назарбаев: Домбра - это душа казаха (видео)
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Четверг, 28.06.2018
23:08  Как и почему закончилось господство монголов на поле боя
22:46  Водителем, задавившим в Астане внука Олжаса Сулейменова, оказалась дочь начальника областного ДВД
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18:35  Бродячий полит-клоун Саакашвили осужден Тбилисским судом на 6 лет
17:33  Торгпредом России в Китае назначен птенец Грефа - Инюшин
16:30  Интернет-компании России обязали хранить трафик пользователей полгода
12:59  Россия будет строить "Северный поток-2" даже без разрешения Дании
12:44  Россия отвоевывает мировое господство в Космосе у Китая и США
12:43  В Туркменистане арестовывают возвращающихся из Турции мигрантов
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Среда, 27.06.2018
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21:44  В Кыргызстане опять сибирская язва. Казахстан закрывает границу
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Боксер Головкин поменял свои чемпионские пояса на орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"
20:57 29.06.2018

Головкин подарил Назарбаеву свои чемпионские пояса по боксу сегодня,

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадий Головкин подарил свои чемпионские пояса по боксу Президенту Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. В ходе встречи с боксером в Акорде Глава государства, поприветствовав чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина, отметил, что казахстанцы гордятся и восхищаются его впечатляющими результатами в профессиональном спорте. В свою очередь, именитый боксер подарил Президенту Казахстана свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO. "По завершении встречи Глава государства наградил Головкина орденом "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", - отмечает пресс-служба Главы государства

Источник - tengrinews.kz
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