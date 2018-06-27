Боксер Головкин поменял свои чемпионские пояса на орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"

20:57 29.06.2018 Головкин подарил Назарбаеву свои чемпионские пояса по боксу сегодня,



Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO Геннадий Головкин подарил свои чемпионские пояса по боксу Президенту Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды. В ходе встречи с боксером в Акорде Глава государства, поприветствовав чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина, отметил, что казахстанцы гордятся и восхищаются его впечатляющими результатами в профессиональном спорте. В свою очередь, именитый боксер подарил Президенту Казахстана свои чемпионские пояса по боксу среди профессионалов по версиям WBC, WBA (Super), IBO. "По завершении встречи Глава государства наградил Головкина орденом "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", - отмечает пресс-служба Главы государства Источник - tengrinews.kz

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