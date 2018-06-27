 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы занялся фазановодством
20:05 29.06.2018

Назарбаев выпустил фазанов в столичный лес
Глава государства остался доволен увиденным.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил зеленый пояс Астаны и принял участие в выпуске в естественные природные условия фазанов, передает МИА "Казинформ".

Глава государства поинтересовался у работников лесного хозяйства, как продвигаются дела в процессе облагораживания близлежащей к Астане территории, и, получив удовлетворительный ответ, остался доволен увиденным.

"Вы видели первые посаженные деревья? В то время других саженцев не было. Им было 5-7 лет. Прошло двадцать лет с тех пор, как посажены деревья. Мы построили город. Раньше горожанам некуда было выезжать. Я навещал эти места в течение последних 20 лет", - сказал Глава государства, обращаясь к молодым людям из отряда "Жасыл ел".
Стоит напомнить, что территория зеленой зоны города Астаны расположена в сухих степях на темно-каштановых почвах, засолена, что отрицательно сказывается на состоянии и росте деревьев и кустарников.

С целью защиты города от ветров Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято решение в сентябре 1997 года о создании зеленой зоны города Астаны.

На первом этапе - с 1998 года по 2004 год, формирование зеленого пояса столицы, расположенного в черте города Астаны, производилось путем высадки зеленых насаждений лесополосами с сохранением межкулисных пространств. В настоящее время работы первого этапа полностью завершены. Общая площадь зеленого пояса столицы составляет 14 827 гектаров, в том числе 11 502,2 гектара, занятых лесонасаждениями, на которых произрастает более 9,6 млн. деревьев и около 1,8 млн. кустарников.

Работы второго этапа начались в июне 2009 года, когда была поставлена задача по преобразованию лесозащитных полос зеленого пояса в лесной массив.

ТОО "Астана орманы" с 2012 года в течение семи лет (2012-2018 годы) в рамках реализации трех очередей проектов высажены 2 335 124 штуки сеянцев деревьев на площади 1783,1 гектара. Из которых 48,4% хвойные породы (ель, сосна, лиственница) и 51,6% -лиственные (дуб, вяз, лох).

Сегодня работниками ТОО "Астана орманы" и бойцами молодежно-трудовых отрядов "Жасыл ел" будет производиться посадка крупномерных деревьев (береза) в количестве 143 штук.

С 2019 года планируется начать работы по реализации проекта IV очереди (с ежегодной посадкой 500 000 саженцев) по созданию лесонасаждений второго приема. Реализация всех очередей проектов позволит преобразовать кулисный метод посадки лесозащитных полос в лесной массив, внедрить и районировать новые долговечные хвойные породы древесных культур.

При этом до текущего года параллельно велась работа по увеличению биологического разнообразия. За восемь лет выведено из яиц путем инкубации 9883 особи фазанов, из них выпущено на волю 9483 особи. За вольными фазанами постоянно проводится наблюдение. Сегодня на волю будет выпущена очередная партия фазанов в количестве 150 особей.

Кроме того, для организации досуга горожан и гостей столицы построена велосипедная дорожка на территории участка "Юго-западная часть" зеленого пояса города Астаны протяженностью 23,2 км. В текущем году идет расширение данной велодорожки.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530291900
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