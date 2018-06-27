|Казахстан. Министерство по делам религий и гражданского общества преобразовано в Мин-во общественного развития
19:58 29.06.2018
В Казахстане создано новое министерство
Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Ниже приводится текст указа.
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство).
2. Передать Министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.
3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:
1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;
2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.
4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:
в пункте1:
строку "Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:
"Министерство общественного развития Республики Казахстан;".
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.
6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.