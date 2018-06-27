Казахстан. Министерство по делам религий и гражданского общества преобразовано в Мин-во общественного развития

19:58 29.06.2018 В Казахстане создано новое министерство

Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Ниже приводится текст указа.



В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство).



2. Передать Министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.



3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:



1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;



2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.



4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:



в пункте1:



строку "Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:



"Министерство общественного развития Республики Казахстан;".



5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Источник - zakon.kz

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