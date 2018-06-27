 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.06.2018
21:09  В Алматы убита экс-супруга известного актера Омарова
20:57  Боксер Головкин поменял свои чемпионские пояса на орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"
20:05  Елбасы занялся фазановодством
19:58  Казахстан. Министерство по делам религий и гражданского общества преобразовано в Мин-во общественного развития
15:06  Восточно-тюркская дивизия СС: как мусульмане воевали за Гитлера
10:45  Россию критикуют за интернет-ограничения. По статье 19
10:43  Газовый рынок ждут большие перемены
10:40  Провал попыток США воспрепятствовать наступлению Дамаска на юге Сирии
10:38  Некий Рамос расстрелял 5 сотрудников американской газеты Сapital Gazette
10:37  Франция сняла все обвинения с рос-буржуина Керимова. Чем откупился?
10:36  Таинственный астероид Оумуамуа - на самом деле комета
10:33  Перспективы отношений США - Турция после переизбрания Эрдогана, - Д.Минин
10:32  CNN сообщил о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии
10:30  Назарбаев: Домбра - это душа казаха (видео)
09:10  Саид Рустамов стал Послом Узбекистана в Израиле
07:50  850 граждан Кыргызстана выехали в Сирию для участия в джихаде - ГКНБ
07:45  США и Китай обозначили границы конфликта, - М.Коростиков
07:42  28 стран ЕС после 12 часов переговоров заключили Договор о миграции
07:30  Кто станет преемником Нурсултана Назарбаева, - "НГ"
07:02  Кыргызстану не удается наладить экспорт товаров в Европу
07:01  Какой будет судьба Киргизской альтернативной дороги Север – Юг? - Ачык Саясат
06:58  Пожизненное руководство Назарбаевым Совета безопасности признали "соответствующим" Конституции
01:19  Взрывоопасный компот. Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
00:42  Как Россия чуть было не проиграла войну с Турцией
00:40  Как Трамп заказал Меркель
Четверг, 28.06.2018
23:08  Как и почему закончилось господство монголов на поле боя
22:46  Водителем, задавившим в Астане внука Олжаса Сулейменова, оказалась дочь начальника областного ДВД
22:22  Михаил Хазин: "Путин должен разобраться с боярами: одних – на кол, других – в опалу"
21:54  В Китай и Индию ушли 30 миллиардов пенсионных денег казахстанцев
18:35  Бродячий полит-клоун Саакашвили осужден Тбилисским судом на 6 лет
17:33  Торгпредом России в Китае назначен птенец Грефа - Инюшин
16:30  Интернет-компании России обязали хранить трафик пользователей полгода
12:59  Россия будет строить "Северный поток-2" даже без разрешения Дании
12:44  Россия отвоевывает мировое господство в Космосе у Китая и США
12:43  В Туркменистане арестовывают возвращающихся из Турции мигрантов
12:41  Россияне уже давно для "верхушки" России - рабочие мигранты из Средней Азии…, - Эрик Ханымамедов
12:37  Турецкие экологи бунтуют против трубы "Турецкого потока". Спасем реликтовые леса Странджа!
12:35  Мир новой природы, - Крис Томас
08:56  Киргизия и Казахстан делят-поделят Чу-Таласский водный бассейн
08:41  Канадская золото-кампания "Кумтор" не платит за используемую кыргызскую воду, - super.kg
08:19  В Ташкенте снова прошли "маски-шоу" – задержан кримавторитет Носиров он же "Домбрабадский"
08:17  Кабул экстрадировал в Душанбе 4-х сторонников мятежного генерала Назарзода
07:45  Туркменистан на грани бунта. Отсутствие дешевого хлеба и лекарств может испортить праздник Бердымухамедову, - В.Панфилова
07:38  В Новосибирске торжественно открыто генеральное консульство Кыргызстана
07:35  В Парламент Киргизии пришли новые депутаты - О.Алыбаев и Ж.Исаев
00:12  Вор у вора что-то украл... "Русгидро" подает на Киргизию в суд. Требует погасить долг в 37 млн долларов
Среда, 27.06.2018
21:46  Кыргызстан экстрадировал блогера Тунгишбаева на родину в Казахстан
21:44  В Кыргызстане опять сибирская язва. Казахстан закрывает границу
19:51  Южная Корея вынесла Германию с ЧМ по футболу! 2 : 0
16:04  Исламизация таджикского общества грозит светским устоям
15:21  В Узбекистане задержан раненный ножом в грудь чемпион мира по ММА Хантураев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан. Министерство по делам религий и гражданского общества преобразовано в Мин-во общественного развития
19:58 29.06.2018

В Казахстане создано новое министерство
Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Ниже приводится текст указа.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан в Министерство общественного развития Республики Казахстан (далее – Министерство).

2. Передать Министерству функции и полномочия Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) перераспределение штатной численности вышеуказанных государственных органов;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

в пункте1:

строку "Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан;" изложить в следующей редакции:

"Министерство общественного развития Республики Казахстан;".

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530291480
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  