Восточно-тюркская дивизия СС: как мусульмане воевали за Гитлера

15:06 29.06.2018 28 июня 18



В Восточно-тюркском соединении СС в разное время воевало в общей сложности свыше 8 тысяч представителей народностей, исповедующих ислам – казахов, узбеков, туркмен, азербайджанцев… Шеф СС рейхсфюрер Генрих Гиммлер покровительствовал мусульманским подразделениям, поскольку считал ислам военной религией, основанной на идеологии, присущей своему Schutzstaffel (сокращение SS пошло от этого слова, означающего "отряд охраны").

Слепое повиновение и готовность к самопожертвованию без сострадания к врагам – это все, что нужно было эсэсовцам от исламских батальонов.



При поддержке муфтия Иерусалима

Первый Восточно-мусульманский полк СС был сформирован в ноябре 1943 года, его командиром Гиммлер назначил генерал-майора Андреаса Мейер-Мадера. Вскоре "духовным лидером" созданного подразделения стал муфтий Иерусалима Амин аль-Хусейни, одобривший идею формирования полка по признаку вероисповедания. В начале следующего года полк был направлении в Западную Белоруссию, где его командир в одном из боев пропал без вести. По одной из версий, его убили партизаны. Дисциплина в полку была низкой, и новому командиру подразделения СС гауптштурмфюреру Биллигу не удалось исправить ситуацию даже после расстрела порядка 80 неповиновавшихся эсэсовцев. Гиммлер остался недоволен самоуправством гауптштурмфюрера и снял его с командной должности.



И Бей "не ловил мышей"

После участия в подавлении Варшавского восстания полк был присоединен к бригаде СС "Дирлевангер", которая получила печальную известность за участие в зверском истреблении порядка 200 тысяч мирных поляков. Гиммлер решил, что если он назначит начальником мусульманского подразделения СС единоверца подчиненных, то боевой дух мусульман-эсэсовцев окрепнет. Но Гарун аль-Рашид Бей, австриец, ставший в свое время магометанином, в этом плане ничего не исправил. Боевой дух его подчиненных упал еще ниже – полк, находившийся в то время в Словении, в 1944 году "помельчал" на 450 "нукеров", служивших в одном из батальонов – они сбежали к местным партизанам вместе со своими командирами. Разъяренный Гиммлер снял и Бея. Последовала очередная реорганизация – азербайджанцев из полка передали в кавказскую группу СС.



Точку поставил Сталин

Впоследствии мусульманские батальоны еще неоднократно по разным причинам переформировывались. Окончание войны Восточно-тюркская дивизия СС встретила на границах Словении и Италии. Мусульмане воевали с местными партизанами, в последние дни Великой Отечественной дивизия находилась в Ломбардии. Мусульманские батальоны сдались союзникам, но те их выдворили в Советский Союз. Кого-то из эсэсовцев в СССР почти сразу же расстреляли, остальные отправились в лагеря. Сталин поступил с магометанами весьма жестко, депортировав в степи Казахстана, Узбекистана и Таджикистана целые народы, представители которых были уличены в коллаборационизме – чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы выселялись на долгие годы. Особенно досталось крымским татарам – вернуться на свою родину в Крым они смогли только в 1990-м году, хотя задолго до этого были фактически реабилитированы. Источник - russian7.ru,

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530273960

Новости Казахстана

