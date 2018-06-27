Россию критикуют за интернет-ограничения. По статье 19

10:45 29.06.2018 России предъявили статью 19

Правозащитники в ООН подвергли критике российские власти за интернет-ограничения



Правозащитники из британской организации Article19 заявили на сессии Совета по правам человека ООН об угрозе для свободы интернета по всему миру со стороны России. Они указывают, что российское правительство систематически ограничивает свободное распространение информации онлайн и пытается контролировать интернет-пользователей. Блокировка соцсети Telegram стала наиболее ярким проявлением позиции страны, считают авторы доклада. Позиция российских властей не меняется: контроль над интернетом необходим для борьбы с терроризмом.



В среду в Женеве на сессии Совета по правам человека ООН прозвучала критика действий российских властей по ограничению свободы интернета. С заявлением на эту тему (есть в распоряжении "Ъ") выступила организация Article19.



Британская правозащитная организация Article19, основанная в 1987 году, взяла название от статьи 19 Всеобщей декларации прав человека (право на свободу мнений). Отслеживает угрозы для свободы слова по всему миру.



"Россия создает механизм, который, будучи в полной мере реализованным, не только чрезвычайно ограничит свободное распространение информации в интернете, но потенциально предоставит российским властям доступ к данным личных коммуникаций любого человека в любой точке мира",- говорится в заявлении правозащитников. Они считают, что наступление на свободу интернета в России началось с 2012 года: с этого времени Россия ведет черный список веб-сайтов, "постепенно расширяя перечень оснований для блокировки веб-сайтов, в том числе без решения суда", говорится в заявлении. Так, были заблокированы ряд интернет-СМИ и соцсеть LinkedIn. Пользователи подвергаются преследованию за выражение мнения в интернете, а в ряде случаев - за лайки и репосты контента в соцсетях. В 2016 году был принят так называемый закон Яровой, обязывающий всех операторов связи и интернет-провайдеров хранить данные о коммуникациях пользователей и передавать ключи шифрования по запросу спецслужб. Именно из-за несоблюдения "закона Яровой" этой весной в России по решению суда был заблокирован Telegram. В июле 2018 года в силу вступят статьи "закона Яровой", требующие, чтобы провайдеры и сотовые операторы хранили все голосовые и текстовые сообщения в течение полугода и предоставляли доступ к ним спецслужбам. В заявлении Article19 говорится, что российский механизм по ограничению интернета дополнят еще два законопроекта, принятые Госдумой в первом чтении. Первый - об уголовном наказании за действие и бездействие, которые могли бы привести или привели к введению международных санкций против России (проект вводит новую статью Уголовного кодекса РФ 284.2). Второй - о требовании к "публичным сетям" удалять недостоверную информацию. Также администраторы сетей будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. "В случае исполнения этих положений будет невозможно разделить коммуникации пользователей, живущих в России и за ее пределами, что означает потенциальную угрозу для нас всех",- подчеркнула "Ъ" руководитель программ по Европе и Центральной Азии Article19 Кэти Моррис. Она считает тревожным такое вторжение в частную жизнь и свободу выражения. "Мы призываем ООН внимательно изучить и публично оспорить действия России, чтобы защитить фундаментальные права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни как онлайн, так и офлайн, как это предусмотрено международными соглашениями, участницей которых является Россия",- пояснила госпожа Моррис. Под прозвучавшим в ООН заявлением поставили подписи 52 международных и российских организации, в том числе Международная федерация за права человека (FIHR), неправительственная организация Human Rights Watch и крупнейшее в Европе объединение сотрудников СМИ Европейская федерация журналистов.



Российские власти не раз поясняли, что право на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки может быть ограничено в интересах общественной безопасности и ради предупреждения и расследования преступлений, в первую очередь терактов. "Но задача национальных властей заключается в том, чтобы соблюсти баланс между этими двумя правомерными целями",- сказал "Ъ" Дамир Гайнутдинов, юрист Международной правозащитной группы "Агора", представлявшей Telegram в судах против ФСБ России. "Агора" также подписала заявление.



Законопроект о новой статье в УК РФ уже вызвал в России негативный отклик, в том числе со стороны бизнес-сообщества. Напомним, в мае из-за критики Госдума отложила рассмотрение этого закона во втором чтении, а председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что часть положений может быть переведена из УК в КоАП. При этом пункты о действиях, которые привели к введению санкций, депутаты планируют оставить в Уголовном кодексе. На законопроект об удалении противоправной информации из сетей дал негативный отзыв Совет при президенте РФ по правам человека, предложив его отклонить: "Опасность состоит в том, что, прикрываясь намерением бороться с "недостоверной информацией", отдельные лица и государственные органы могут пытаться именно ограничить свободу слова и выражения мнений".



Что касается дела Telegram, то 9 августа Верховный суд РФ рассмотрит жалобу юристов "Агоры" на решение нижестоящих судов, вставших на сторону ФСБ. Новый глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков ранее заявил, что они будут исполнять решение суда по блокировке и ищут для этого новые технологические решения.



Анастасия Курилова Источник - Коммерсант

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