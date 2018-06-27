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Газовый рынок ждут большие переменыГазовый рынок ждут большие перемены
10:43 29.06.2018

В Европе произойдет сокращение спроса на голубое топливо вместо ожидавшегося роста

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

В ближайшие пять лет спрос на газ в Европе вопреки ожиданиям РФ будет сокращаться. Главными игроками на мировом газовом рынке станут США как лидирующий экспортер и Китай – как крупнейший покупатель. Основной прирост экспорта газа будут обеспечивать танкеры с жидким природным газом, прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (IEA).

Российская экспортная стратегия долгие годы выстраивалась в надежде на постоянный рост потребления природного газа в Европе. Однако по последним прогнозам, европейский спрос на газ будет не увеличиваться, а снижаться. По сравнению с нынешним уровнем ежегодное потребление газа в Европе снизится к 2023 году на 10 млрд куб. м и более. Таков последний пятилетний газовый прогноз Международного энергетического агентства.

Главные изменения на глобальном газовом рынке, по прогнозу IEA, произойдут в США и Китае. Очень скоро Китай оттеснит Японию с позиции крупнейшего импортера газа, а Штаты станут крупнейшим производителем и экспортером природного газа. Не менее удивительные события произойдут и на рынке сжиженного природного газа (СПГ). До недавнего времени считалось, что предложение СПГ долго будет превышать мировой спрос на этот вид топлива. Теперь же международные эксперты прогнозируют не избыток, а дефицит СПГ.

К 2019-му Китай станет крупнейшей страной – импортером природного газа в мире. С 2017 по 2023 год объем потребления газа в КНР увеличится на 60% и достигнет 376 млрд куб. м. В том числе импорт СПГ к 2023-му превысит 93 млрд куб. м. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 51 млрд куб. м. По прогнозу IEA, объем импорта СПГ во всем мире увеличится до 505 млрд куб. м к 2023-му против 391 млрд в 2017-м. Около 37% этого прироста обеспечит Китай.

Эксперты IEA ожидают, что к 2023 году на рынке СПГ может возникнуть дефицит предложения в связи с недостаточным количеством проектов по строительству новых заводов, сообщает "Прайм". Ранее IEA и другие прогнозисты утверждали, что в мире образуется избыток предложения СПГ из-за увеличения производственных мощностей в Австралии и США. Доля СПГ в мировой торговле природным газом увеличится с 33% в 2017 году до 40% в 2023-м.

"Глобальные энергетические прогнозы действительно часто меняются. В том числе и по причине малопредсказуемых событий – от сланцевой революции до аварии АЭС "Фукусима". Точно так же потребление газа в Европе то растет, то сокращается. Из-за падения цен на нефть и снижения стоимости российского газа "Газпром" смог в 2016 и 2017 годах установить новые рекорды экспорта", – говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Спрос на газ в Европе может упасть, но собственное производство в регионе упадет еще больше, и "Газпрому" по этому поводу не стоит волноваться, покупки его газа будут расти. Но с другой стороны, больше внимания нужно уделять внутрироссийскому рынку. Газификация в России остается на уровне 65%, что гораздо ниже, чем в ЕС (90%). Также "Газпрому" надо становиться серьезным игроком на рынке СПГ", – советует директор аналитического департамента компании "БК Сбережения" Сергей Суверов.

"России нужно развивать внутренний рынок газа. Это должно происходить как за счет газификации, так и за счет открытия новых сегментов рынка. В частности, газификацию можно развивать не только в классический модели – за счет строительства газопроводов, но и за счет СПГ. Строительство мини-СПГ-заводов в регионах позволяет производить автономную газификацию", – предлагает Юшков.

"Россия к 2035 году, по прогнозам Минэнерго, рассчитывает занять до 20% мирового рынка СПГ с производством 100 млн т. Мне кажется, эксперты IEA просто не учитывают российские планы по производству СПГ", – говорит эксперт компании "Финам" Алексей Калачев.

"Мощности СПГ-проектов важно оценивать с учетом анализа развития других возможной по поставке газа. Растущая потребность в природном газе в странах Азии взаимосвязана в том числе и с замещением угля на экологичный газ. Очевидно, инвестиции в СПГ-проекты должны быть основаны на энергобалансах конкретных стран – потребителей газа, а также учитывать развитие трубопроводных проектов, включая "Северный поток – 2", "Сила Сибири", – считает доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы Тамара Сафонова.

Прирост и сокращение потребления газа с 2017 до 2025 года, млрд куб. м.
Источник: Международное энергетическое агентство

Источник - НГ
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