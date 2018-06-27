Провал попыток США воспрепятствовать наступлению Дамаска на юге Сирии

10:40 29.06.2018 Башар Асад сосредоточил для наступления на границах с Иорданией и Израилем мощный кулак



На юго-западе Сирии разворачивается наступление на один из важнейших бастионов оппозиции. На острие удара 4-я механизированная дивизия под командованием младшего брата президента Махера Асада и "Силы Тигр" генерала Сухейля. За первые двое суток правительственная Сирийская арабская армия (САА) освободила около одной пятой, или 400 кв. км, этой территории с 20 городами. Оборона боевиков трещит, около 1 тыс. их перешло на сторону САА, многие оставляют свои укрепленные позиции и бегут на юг.



Вообще, прозападная Сирийская свободная армия (ССА) в этой зоне была лучше подготовлена и оснащена, чем ее недавно сдавшиеся собратья в окрестностях Дамаска, но боевого опыта у нее оказалось гораздо меньше. Это также помогает быстрому продвижению правительственных сил, которые уже вышли на окраины Аль-Хирака, второго по величине города провинции Дараа. Основное движение направлено на главный пограничный пункт и город на границе с Иорданией Нассиб.



Боевики, как и ожидалось, обратились за прямой военной помощью к своим западным и ближневосточным союзникам. Однако произошел неожиданный поворот. Израильские и турецкие источники сообщают, что посольство США в Аммане направило официальную ноту руководству действующих в провинциях Дараа и Кунейтра боевиков, предупредив их, чтобы они не ждали американского военного вмешательства на своей стороне. Им выражена полная "моральная поддержка и солидарность", но никакой материальной помощи не обещано и рекомендовано принимать решение "о будущем своих семей, вооруженных группировок и собственных интересах самим". Примечательно, что это заявление было сделано не напрямую высокопоставленными генералами Пентагона, имеющими непосредственные контакты с командирами боевиков, а в косвенной бюрократической форме. Видимо, смотреть в глаза тем, кого американские военные вооружали, обучали и подстрекали к борьбе, а теперь откровенно "кидают", было стыдно.



Аналитики гадают, почему Вашингтон после многих предупреждений о том, что он не останется безучастным к возможному наступлению Дамаска на юго-западе и заставит его об этом "горько пожалеть", в последний момент воздержался от вмешательства? Помнится, представитель США в ООН Никки Хейли заявляла, что "Россия будет нести полную ответственность за эскалацию в Сирии". И вдруг такая пассивность! Некоторые полагают, что тем самым Белый дом посылает позитивный сигнал Кремлю перед намеченной встречей на высшем уровне в Вене. Вероятно, сдержанность США так и будет преподноситься, однако у нее могут быть и более прозаические причины.



После освобождения зоны Большого Дамаска Башар Асад сосредоточил для наступления на границах с Иорданией и Израилем такой мощный кулак, что остановить его без военного вмешательства извне, к которому никто не готов, было практически невозможно. Занятие Восточной Гуты, Ярмука и Восточного Каламуна высвободило для САА по крайней мере 25-30 тыс. дополнительных войск. Начинать битву, которая заведомо будет проиграна, Пентагон не рвется. Важно и то, что российские ВКС показали решимость наносить удары по противникам САА и, возможно, более разрушительные, чем может нанести Пентагон правительственной армии. В данном районе авиационная группировка РФ располагает значительно лучшими возможностями, чем в отдаленном Дейр-эз-Зоре, где в небе все еще хозяйничают американцы. Здесь авиация США могла сполна заплатить за предыдущие удары по сирийцам и российским добровольцам из ЧВК "Вагнер".



Так что громкие угрозы американцев во многом оказались блефом. Есть основания полагать, что к 15 июля, намеченной дате встречи президентов России и США, основные боевые действия в этом районе будут закончены, что создаст более положительный фон для разговора двух лидеров. И это тоже увеличивает темп натиска САА.



Кроме того, вопреки запущенным военной пропагандой Израиля слухам о том, что иранские и другие шиитские добровольцы зону боев якобы не покинули, как было обещано Россией, а лишь переоделись в форму САА, реальных подтверждений этому нет. Так же, как и недавно под Дамаском, правительственная армия ведет на земле боевые действия практически самостоятельно. Ссылаться на неведомых "переодетых иранцев" у потенциальных интервентов не получится.



Кроме того, боевики из Сирийской свободной армии (ССА) в провинциях Дараа и Кунейтра не провели на контролируемой ими территории никакого размежевания с алькаидовцами из "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России как террористическая организация). И теперь правительственная армия разворачивает атаки на участках, занимаемых подразделениями именно этой группировки. Право на борьбу с террористами закреплено во всех международных соглашениях и не нарушает режима зон деэскалации. У Дамаска есть также все основания потребовать беспрепятственного прохода к "черному анклаву" "Исламского государства" (организация запрещена в России) в провинции Кунейтра. Западная коалиция игнорирует этот анклав, хотя по всем резолюциям он уже давно должен быть уничтожен.



Израильские военные эксперты признают, что у боевиков нет шансов противостоять огневой мощи и натиску САА, поддерживаемых авиацией Сирии и ВКС России. Они полагают, что Израиль также не будет препятствовать продвижению САА на юге – за исключением случаев, если израильтянам вдруг покажется, что там появились иранцы или бойцы "Хизбаллы". Израиль тем не менее наносит отдельные ракетные удары по коммуникациям наступающих. Так, на базе ВВС близ Дамаска якобы был поражен грузовой самолет ИЛ-76, доставивший боеприпасы из Ирана. Однако это больше напоминает мстительные уколы, чем серьезные попытки сорвать наступление. В Израиле, кстати, поведение США на нынешнем витке конфликта воспринимают с определенным беспокойством. Не бросит ли Вашингтон в сложной ситуации и израильтян?



Что ж, это урок всем региональным союзникам США. По курдам в Манбидже, например, пока прозвучал только первый звонок. Стоит ли им дожидаться третьего?



ДМИТРИЙ МИНИН Источник - Фонд Стратегической Культуры

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