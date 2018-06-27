Некий Рамос расстрелял 5 сотрудников американской газеты Сapital Gazette

10:38 29.06.2018 При стрельбе в редакции газеты в США погибли пять человек



Неизвестный устроил стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в США (Аннаполис, штат Мэриленд), передает Fox News. Шериф округа Анн-Арандел Рон Бейтман сообщил, что в результате погибли пять человек. В их числе - четверо журналистов и продавец-консультант, все они были сотрудниками газеты, уточняет AP. Еще три человека получили ранения, тяжесть их травм не известна.



Здание, в котором находится редакция, было эвакуировано, из него вывели более 170 человек. Как рассказал в Twitter сотрудник Capital Gazette Фил Дэвис, преступник открыл огонь по его коллегам через стеклянную дверь офиса. "Нет ничего страшнее, чем слышать, как в людей стреляют, а потом преступник перезаряжает оружие. [...> Не хочу объявлять кого-то умершим, но дела выглядят плохо",- добавил он.



Подозреваемый был задержан и допрошен полицией. Как пишет CBS со ссылкой на источники, стрелок повредил себе кончики пальцев, чтобы его не сумели опознать по отпечаткам. Задержанный отказался сотрудничать со следователями и не имел при себе документов. Собеседник издания в правоохранительных органах уточнил, что у подозреваемого были с собой дымовые шашки, а огонь он вел из дробовика.



В полиции не стали раскрывать имя нападавшего, ограничившись информацией о том, что это "взрослый белый мужчина", использовавший длинноствольное ружье. В правоохранительных органах отметили, что это была "целенаправленная атака" на Capital Gazette, однако мотивы нападавшего неизвестны. Инцидент не связывают с терроризмом.



Телеканал CNN выяснил, что стрелявшего зовут Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, однако его иск не был удовлетворен. Как уточняет Capital Gazette, 38-летний американец упоминался в колонке газеты от июля 2011 года. В материале говорилось о поданном против Джеррода Рамоса иске за домогательства. Он признал себя виновным, однако позднее утверждал, что в выпущенном газетой материале "не была представлена его точка зрения".



О случившемся проинформировали президента США Дональда Трампа. Он выразил соболезнования жертвам стрельбы и их близким, а также поблагодарил прибывших на место сотрудников службы быстрого реагирования. Источник - Коммерсант

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