Франция сняла все обвинения с рос-буржуина Керимова. Чем откупился?

10:37 29.06.2018 Французскооправданный

С Сулеймана Керимова сняли все обвинения



Апелляционный суд Экс-ан-Прованса в четверг, 28 июня, прекратил уголовное преследование российского сенатора Сулеймана Керимова и его партнера Александра Штудхальтера. Ранее прокуратура Ниццы обвиняла их в неуплате налогов при совершении сделки с недвижимостью на Лазурном берегу и отмывании средств, полученных незаконным путем. Господин Керимов никогда не признавал свою причастность к махинациям. По некоторым данным, дело в отношении сенатора было закрыто после того, как его представители выразили готовность погасить ущерб, возможно нанесенный господином Штудхальтером. Однако и в его действиях по решению суда не оказалось состава преступления.



Решение о прекращении уголовного преследования Сулеймана Керимова и члена совета директоров благотворительного фонда Suleyman Kerimov Foundation Александра Штудхальтера Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял по итогам предварительных слушаний их дела. Само разбирательство проходило за закрытыми дверями, но, выйдя из здания суда, адвокаты Никита Сычев и Бруно Квентин, представляющие господ Керимова и Штудхальтера соответственно, заявили, что все обвинения с их доверителей были сняты. От других комментариев защитники воздержались. По данным "Ъ", связано это было с тем, что мотивированное судебное решение по этому делу стороны получат только через несколько дней.



Примерно столько времени остается и у прокуратуры Ниццы, которая разбиралась в деле, чтобы обжаловать решение суда. Если обвинение с ним согласится, Сулейману Керимову вернут залог в €40 млн и загранпаспорт, после чего он сможет вернуться в Россию.



При этом следует отметить, что ранее Сулейман Керимов пять раз получал от следствия разрешение на временные выезды на родину и всякий раз прилетал обратно в Ниццу.



Поездки, как правило, были связаны с заболеваниями как самого сенатора, так и его близких родственников. "Никаких нарушений режима за ним (господином Керимовым.- "Ъ") не числится",- признал еще до начала слушаний прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.



Александр Штудхальтер, помещенный в СИЗО 12 января, не раз просил об освобождении. Сначала следствие не соглашалось на залог, но после 50 дней, проведенных им в тюрьме, судья, занимавшийся этим делом, отпустил предпринимателя под надзор полиции. Сулеймана Керимова, напомним, освободили под залог практически сразу после задержания - в ноябре прошлого года.



Однако именно освобождение господина Штудхальтера, считавшегося главным фигурантом расследования, стало первым свидетельством того, что громкое дело может закончиться оправданием.



Фигуранты расследования свою вину отрицали. Защита господина Керимова была построена на том, что он не имел умысла на нарушение закона с целью получения налоговых преимуществ. Он просто не придал обстоятельствам сделки особого значения, понадеявшись на советников и адвокатов. При этом, как ранее говорили "Ъ" в окружении сенатора, он готов был погасить ущерб, возможно нанесенный действиями своего партнера Штудхальтера, но и это, судя по решению суда, не понадобилось.



Проблемы у господина Керимова возникли из-за покупки построенной в 1951 году архитектором Барри Дирксом виллы Hier на Кап д`Антибе. Члены семьи Боргетти, владевшие недвижимостью, рассчитывая сэкономить на налогах, предложили отвечавшему за сделку Александру Штудхальтеру заплатить за виллу €35 млн во Франции, а остальные €61 млн перевести на счета в офшоры. Из-за этих денег возникли разборки уже в семье Боргетти - так полиция и прокуратура узнали о возможных налоговых и финансовых махинациях. Сам же господин Керимов, по версии французских СМИ, мог выиграть лишь в уменьшении суммы сборов на регистрации недвижимости, за которую должен был заплатить.



Алексей Тарханов, Париж; Николай Сергеев Источник - Коммерсант

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