Перспективы отношений США - Турция после переизбрания Эрдогана, - Д.Минин

Администрация США была готова к тому, что на всеобщих выборах в Турции победу одержат Р. Эрдоган и его сторонники из Партии справедливости и развития (ПСР), и восприняла это спокойно. Однако примечательно, что одними из первых поздравили Эрдогана с переизбранием президент Ирана Х. Роухани и президент России В. Путин. Трамп же ждал почти двое суток, прежде чем направить свое поздравление – куда более формальное и менее теплое.



Несмотря на наметившееся улучшение в турецко-американских отношениях, что, в частности, проявилось при достижении соглашения о совместных действиях в сирийском Манбидже, в Вашингтоне сохраняется настороженность в отношении турецкого президента и затеянной им "авторитарной реформе" власти. Ожидается, что какие-то дополнительные углы в сотрудничестве будут сглажены во время встречи Эрдогана и Трампа на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля, но, зная характер главы Белого дома, нельзя исключать, что встреча может не разрешить имеющиеся проблемы, а породить новые. Основания для такого предположения имеются.



Проведенные накануне выборов в Турции известной "фабрикой мысли" из США Центром за американский прогресс (Center for American Progress) опросы показывают, что 40% турок доверяют как приоритетному партнеру на международной арене России и лишь поразительно низкие 3% доверяют Соединенным Штатам. При этом в НАТО желают оставаться 55% турок, что, в общем-то, тоже невысокий показатель.



Своей вины в таких настроениях населения Турции Вашингтон признавать не намерен и видит их главную причину в том политическом курсе, который проводит турецкое руководство. Белый дом протягивает Эрдогану одну руку, а в другой – держит большой камень.



Британская The Guardian по итогам выборов делает такой вывод, что Соединенным Штатам и Европе Турция нужна по ряду стратегических, политических, практических и географических соображений, но Турция при Эрдогане показывает себя непостоянным другом. "Не особенно надежный союзник, она все чаще воспринимается как угроза". Издание деловых кругов США The Wall Street Journal в духе американского мейнстрима в СМИ, наоборот, склонно приписывать ответственность за своеволие Анкары президенту Трампу, который, дескать, обходил Туцию вниманием, сосредоточившись на Северной Корее, Иране и России. "Одержав очередную победу, Эрдоган, вероятно, станет еще более сложным партнером", – полагает The Wall Street Journal. Обе оценки достаточно поверхностны. Дело не в поступках руководителей двух стран и не в настроениях их политических элит, а в нарастающем расхождении геополитических интересов Анкары и Вашингтона на Ближнем Востоке. Этим объясняется все остальное.



О грядущих сложностях в контактах США и Турции говорят и первые послевыборные шаги сторон. В частности, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что, если Анкара приобретет российские ЗРС С-400, отношения Турции и США будет сложно восстановить. Он пояснил, что будут введены санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций" (CAATSA).



Однако "сломать" Турцию будет непросто. Система С-400, стоимостью в 2,5 млрд долл. рассматривается Анкарой как универсальный инструмент защиты не только от "врагов", но и от "друзей". В Турции понимают, что обладание данной системой позволит стране заметно усилить свой статус в региональной политике. Особое значение С-400 может иметь, если Турция решит перейти к нанесению воздушных ударов по опекаемым американцами курдам в Северной Сирии (Рожаве). Само наличие столь мощного противовоздушного оружия способно остановить даже авиацию западной коалиции от опрометчивого вмешательства. Не последнюю роль для Анкары играет вопрос престижа. Раз соглашение подписано – оно должно быть выполнено. Не случайно турки не хотят отказываться от контракта и просят ускорения поставок, начиная с июля 2019 года. По-видимому, на это время планируется генеральная операция турецкой армии против Рожавы.



Со своей стороны министр экономики Турции Нихат Зейбекчи (Nihat Zeybekci) на пресс-конференции 27 июня категорически заявил, что требования США прекратить закупки нефти из Ирана его страну ни к чему не обязывают. Более того, по его словам, Турция обратит внимание на то, чтобы "дружественный ей Иран не столкнулся с несправедливыми последствиями таких действий". Анкара будет руководствоваться только решениями ООН на этот счет, во всех остальных случаях для нее главенствующими остаются национальные интересы. Это не удивительно, поскольку половину импортируемой нефти Турция завозит из Ирана.



Важность заявления Зейбекчи состоит в том, что оно сделано вопреки многомиллиардным санкциям и другим репрессивным мерам, которыми США грозят Турции из-за сотрудничества с Тегераном. Так, в мае за связи с иранцами в Нью-Йорке был приговорен к 3 годам тюрьмы один из руководителей турецкого государственного банка Halkbank Мехмет Хакан Атилла (Mehmet Hakan Atilla). Турецкий министр высказался в целом за сохранение режима свободной торговли в мире, что также противоречит проводимому в последнее время американской администрацией курсу на протекционизм. Помимо этого, Зейбекчи сообщил, что Турция осуществит ограниченный импорт картофеля из Сирии (4 тыс. т), чтобы сбить внутренние цены на этот продукт. Постепенное восстановление торговли Анкары с соседом – тоже едва ли хорошая новость для Вашингтона.



Эксперты полагают, что Эрдоган готов к "перезагрузке" отношений с Америкой, но только на собственных условиях. К ним в первую очередь относятся полное замораживание сотрудничества США с курдскими формированиями на севере Сирии, прекращение деятельности на территории Америки организации Ф. Гюллена и выдача последнего правоохранительным органам Турции. Как считает французская Le Figaro, Эрдоган знает, что он незаменим в таких вопросах, как сирийская война, борьба с терроризмом и управление потоком мигрантов. И здесь он сможет "навязать свою скорость развития событий".



По многим, прежде всего престижным, соображениям условия вновь избранного турецкого президента вряд ли приемлемы для Белого дома. Так что на данном этапе "встреча в Манбидже" американских и турецких военных патрулей рискует остаться одним из немногих примеров реального успешного сотрудничества Соединенных Штатов и Турции.



