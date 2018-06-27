CNN сообщил о планах Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

10:32 29.06.2018 Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен предложить заключить сделку, которая бы ускорила вывод американских военных из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По их словам, сделка будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией.



"План Трампа позволил бы россиянам помочь сирийскому лидеру Башару Асаду вернуть (под свой контроль.- "Ъ") территорию вдоль иорданской границы, где возглавляемой США коалиции и ее военным партнерам в последние годы усиленно противостоит "неопознанная враждебная сила"",- уточняют собеседники CNN. Взамен президент США попросит от России гарантий того, что "сирийский режим не уничтожит поддерживаемых американцами повстанцев" и позволит им выйти в другие регионы. Помимо этого Дональд Трамп хочет создать "зону отчуждения" на юго-западе Сирии, а также блокировать доступ в регион Ирану.



Как считают источники CNN, даже если господин Путин согласится на предложение своего американского коллеги, "есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли Россия выполнить договоренности". Собеседники телеканала при этом отмечают, что президенту США хочется вывести американские войска из Сирии "как можно скорее".



Лидеры двух стран проведут встречу 16 июля в Хельсинки. Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения, конфликт в Сирии и вопросы разоружения. Господин Трамп также планирует затронуть ситуацию на Украине и предположительное российское вмешательство в американские выборы. Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530257520

Новости Казахстана

