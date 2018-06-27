Назарбаев: Домбра - это душа казаха (видео)

10:30 29.06.2018 Президент поделился своими мыслями о народном инструменте.



"Домбра - это душа казаха. Кстати, первые мелодии кюя, напевы домбры может понять только казах, родившийся в степи с запахом полыни в носу. Потому что это особая музыка, она выражает состояние души: или грусть, или радость, или задумчивость. Вечером придешь, начнешь перебирать (струны), и все забывается. Мне это нравится, мне нравятся люди, которые хорошо играют на домбре. Наши народные казахские песни очень душевные, с философским содержанием, всегда непростые. В казахских песнях нужно слушать слова, не музыку. Слова имеют очень большое значение", - сказал Президент.



Напомним, в этом году в Казахстане впервые отмечается Национальный день домбры. Указом Президента Днем домбры считается первое воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 1-е число.





Источник - Zakon.kz

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