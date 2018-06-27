 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.06.2018
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Среда, 27.06.2018
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    Кыргызстан   | 
850 граждан Кыргызстана выехали в Сирию для участия в джихаде - ГКНБ
07:50 29.06.2018

Альбина Метерова. 850 граждан Кыргызстана выехали в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом сообщил заместитель директора Антитеррористического центра ГКНБ КР Канжар Бокаев.

"На сегодняшний день, по официальным данным, 850 кыргызстанцев выехали в Сирию, из них 150 человек считаются погибшими", - сообщил представитель ГКНБ, отвечая на вопрос депутата Айсулуу Мамашовой: "Сколько граждан Кыргызстана выехали в Сирию?".
Ответ чиновника возмутил депутата, которая отметила, что ГКНБ забыл о своих обязанностях защищать государство.
"Меня возмущает, как вы спокойно говорите о том, что 850 человек уехали и 150 из них погибли. Это лишь ваши официальные данные. Получается, данные о выехавших и погибших могут быть другими. К примеру, в России, по официальным данным, на заработках находятся лишь полмиллиона кыргызстанцев. На деле их число превышает 1 млн. Это значит, и у вас есть официальные и неофициальные данные. Вы забыли о своих обязанностях защищать наше государство и занимаетесь совсем другими делами", - возмутилась депутат.

Источник - КирТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530247800
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