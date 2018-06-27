США и Китай обозначили границы конфликта, - М.Коростиков

07:45 29.06.2018 Глава Пентагона посетил КНР



Китай и США достигли "консенсуса по поводу необходимости построения взаимного доверия", заявил пресс-секретарь Минобороны КНР У Цянь, комментируя результаты визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Его здесь ждали: в последнее время для США Китай из сложного партнера превратился в одного из главных конкурентов, противостояние с которым полным ходом идет в экономике, киберпространстве и на морях Азии. Впрочем, ничего существенного поездка не принесла: Вашингтон явно нацелился на углубление конфронтации с Китаем, и сторонам остается только "управлять рисками" и создавать каналы экстренной коммуникации на случай инцидентов.



Первый с 2014 года визит американского министра обороны в Китай вызвал понятный интерес: от сторон ждали ослабления напряженности или по крайней мере заявления о стремлении этого достичь. Публично ни о чем подобном по итогам переговоров объявлено не было: обнародованные итоги встречи оказались нейтрально сдержанными. Си Цзиньпин сообщил, что "хорошие отношения Китая и США принесут пользу обеим странам", а также что "Тихий океан достаточно широк, чтобы вместить США, Китай и другие государства". Он призвал "укреплять отношения между военными двух стран на всех уровнях, чтобы снизить недоверие и предотвратить недопонимание".



Всего за три недели до визита, выступая на военном форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, Джеймс Мэттис публично отозвал приглашение Китаю посетить американские военно-морские учения RIMPAC, в которых Пекин был наблюдателем в 2014 и 2016 годах. Причиной стало неприятие США действий КНР в Южно-Китайском море, на 90% акватории которого вместе со всеми островами и атоллами претендует Пекин. Ему с разной степенью активности противостоят пять стран (Филиппины, Малайзия, Индонезия, Бруней и Вьетнам), примыкающие к этой акватории и пользующиеся поддержкой США и Японии. В последние месяцы СМИ США публиковали спутниковые фотоснимки, доказывающие, что Пекин насыпает в этом регионе искусственные острова и размещает на них радары, бараки, противокорабельное и противовоздушное вооружение.



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Выступая после переговоров с господином Мэттисом в Доме народных собраний Пекина, Си Цзиньпин практически дословно воспроизвел известную строчку из "Марша советских танкистов": "Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим",- заменив слово "вершок" на более понятный китайцам "цунь" (3,2 см), а "пядь" - на идиоматическое выражение, обозначающее сверхмалую величину.



Заимствование советской патриотической лексики вполне соответствует ситуации: за последний год Вашингтон принял ряд программных документов, в которых Китай и Россия были поставлены на одну доску как страны-ревизионисты и принципиальные противники США. Выступая в Сингапуре, господин Мэттис произнес речь, в которой обозначил, что США намерены противостоять Китаю на всех фронтах: политическом, экономическом, военном и социальном. На слушаниях в Сенате в феврале этого года директор ФБР Кристофер Рей сообщил, что ведомство рассматривает как угрозу всех китайских граждан в США и считает их "нетрадиционными сборщиками" разведывательной информации для Пекина.



По мнению старшего научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, в подобной ситуации сторонам остается лишь налаживать каналы кризисной коммуникации, подобные тем, что созданы между США и Россией. "Вашингтон в 2017 году принял три документа: "Стратегию национальной безопасности", "Стратегию национальной обороны" и "Обзор ядерной политики США", в которых ясно обозначил свое отношение к Китаю как к противнику,- напомнил "Ъ" эксперт.- При этом нормального канала экстренной коммуникации на случай непреднамеренных инцидентов между странами нет. Его создание в нынешних условиях - насущная необходимость". По всей видимости, так и произошло. Как заметил Си Цзиньпин по итогам переговоров, "усиление военных контактов и создание институциональных связей на разных уровнях поможет развеять подозрения и предотвратить недопонимание и нежелательные происшествия". О создании горячей линии, впрочем, публично объявлено не было.



В случае Китая коммуникация с иностранными военными затруднена еще и тем, что структура военных ведомств КНР сильно отличается от принятой в большинстве стран мира. К примеру, реальным управлением армией занимаются два Центральных военных совета, партийный и государственный, имеющие идентичный списочный состав. Министерство обороны же существует только для коммуникации с иностранными партнерами и лишено каких-либо реальных функций. Впрочем, господин Мэттис в ходе своего визита все равно встретился с его главой генералом Вэй Фэнхэ. О результатах их общения не сообщается, но глава Пентагона пригласил своего коллегу в Вашингтон "в соответствующее время". Тот согласился.



Как полагает глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев, визит господина Мэттиса имел задачу очертить новые контуры отношений между двумя странами в военной сфере. "В Азиатско-Тихоокеанском регионе политика Дональда Трампа по существу не очень отличается от той, что декларировал предыдущий президент Барак Обама, но проводится она с куда большим напором,- сообщил "Ъ" эксперт.- Джеймс Мэттис прибыл в Пекин, чтобы объяснить, что Вашингтон не идет на конфронтацию ради конфронтации, но хочет склонить Китай к соблюдению определенных правил. Это позволяет понять границы конфликта и отделить сферы соперничества от сфер сотрудничества".



Министр обороны США Джеймс Мэттис представил 2 июня в Сингапуре "новую стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе". Единственным противником США в этом регионе назван Китай, проводящий, по мнению министра, "политику запугивания и милитаризации". Он сообщил, что в наказание США "отлучают" Пекин от международных военных учений RIMPAC, в которых флот КНР принимал участие в 2012 и 2014 годах. Отныне Вашингтон переходит к политике сдерживания КНР в регионе и поможет союзникам нарастить флот, чтобы те также могли лучше противостоять Китаю.



Газета "Коммерсантъ" №112 от 29.06.2018, стр. 5



Михаил Коростиков Источник - kommersant.ru

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