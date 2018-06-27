28 стран ЕС после 12 часов переговоров заключили Договор о миграции

07:42 29.06.2018 Страны ЕС достигли соглашения по миграции

Лидеры стран ЕС после почти 12-часовых переговоров в Брюсселе достигли договоренностей по миграционному вопросу. Об этом в Twitter написал глава Евросовета Дональд Туск. "Главы 28 стран договорились по заключениям саммита, включая миграцию по формулировкам документа о миграции",- сообщил он. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкего, члены ЕС решили, что расселение беженцев по разным странам сообщества будет производиться на добровольной основе.



"Договор был достигнут, эта работа позволит нам получить комплексный подход к миграционным явлениям, работу с третьими странами, в Африке и на Ближнем Востоке, с желанием следовать рекомендациям УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.- "Ъ") и МОМ (Международная организация по миграции.- "Ъ"), желанием лучше защищать наши границы, усилить правила приема беженцев, и предложением располагать контролируемыми центрами на территории Европы, чтобы лучше организовать этот прием",- сказал президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.



Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что страны ЕС собираются усилить работу агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) и выделить Турции € 3 млрд в рамках соглашения по беженцам. "Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев",- отметила она.



Премьер-министр Великобритании сообщила, что решения также касаются более активных действий в отношении мигрантов в странах их происхождения, призванные предотвратить опасные поездки через Средиземное море. Источник - kommersant.ru

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