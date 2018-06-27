 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.06.2018
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Среда, 27.06.2018
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Кыргызстану не удается наладить экспорт товаров в Европу
07:02 29.06.2018

Хотя Кыргызстан получил право экспорта товаров в страны Европы, результатов это не дало. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил в ходе заседания правительства, где обсуждалась инвестиционная ситуация.

По словам министра экономики Олега Панкратова, для увеличения показателей привлечения инвестиций нужно упростить процедуру выдачи лицензий. "По этому поводу рассматриваем законы. Выдачу лицензий нужно перевести в цифру. Нужно уменьшить проверки для предпринимателей", - сказал он.

Статус ВСП+ был присужден Кыргызстану в 2016 году для экспорта 60 наименований товаров из Кыргызстана в Европу.

Источник - Азаттык уналгысы
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