Какой будет судьба Киргизской альтернативной дороги Север – Юг? - Ачык Саясат

07:01 29.06.2018 Альтернативную дорогу Север – Юг будет расследовать депутатская комиссия под началом Кубанычбека Жумалиева. Напомним, присвоение имени экс-президента Алмазбека Атамбаева именно этой альтернативной дороге ранее инициировал сам Кубанычбек Жумалиев. На строительство дороги Эксимбанком выделялся льготный кредит в размере 700 млн долларов. На данном этапе выполнено 66% работ. Высказываются различные мнения о строительстве дороги и расходовании средств. Время покажет, каким будет результат депутатской комиссии, в каком русле поведет работу. В основном мы не должны забывать о большой потребности в альтернативной дороге Север – Юг.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №22 от 29.06.2018/стр.2 Источник - gezitter.org

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