Пожизненное руководство Назарбаевым Совета безопасности признали "соответствующим" Конституции

06:58 29.06.2018 Конституционный совет Казахстана назвал законопроект, наделяющий первого и пока единственного президента Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совет безопасности, "соответствующим" Конституции. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Конституционного совета 28 июня.



В сообщении говорится, что Конституционный совет вынес заключение после рассмотрения обращения президента Казахстана, просившего проверить одобренные парламентом изменения в законодательство на предмет соответствия Конституции. Когда именно поступило обращение президента, не уточняется. В официальной прессе не было сообщений о том, что Назарбаев направлял обращение по законопроекту о Совете безопасности.



31 мая сенат парламента Казахстана одобрил поправки, закрепляющие за президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана. Одобренный парламентом законопроект предусматривает изменение статуса Совета безопасности - с консультативно-совещательного органа в конституционный.



Поправки, как ожидается, позволят Нурсултану Назарбаеву как первому президенту и обладателю статуса "лидер нации" (елбасы) не только быть пожизненным председателем Совета безопасности, но и обеспечить подотчетность возможного нового президента перед председателем Совбеза. Источник - centralasian.org

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