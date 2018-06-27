 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Трамп заказал Меркель
00:40 29.06.2018

Хиллари Клинтон - только начало: Трамп наносит еще один удар по мировым глобальным элитам, теперь уже на европейском ТВД

Своей деятельностью в очередной раз, уже на примере уже Ангелы Меркель, Трамп показывает и доказывает, что он игрок системный. Что ни о каких эмоциях или непоследовательности в его случае и речи быть не может. Что у него есть четкая программа действий, и он ее выполняет. И американский избиратель это уже заметил.

Напомню, что две недели назад, 14 июня текущего года, Христианско-социальный союз (ХСС) поставил вопрос о выходе из парламентской коалиции с Христианско-демократическим союзом (ХДС), которую возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель. Камнем преткновения стали предложения консерваторов по беженцам и нелегальным мигрантам. В ХСС отметили, что "до разрыва не так далеко", так как ХДС к их мнению не прислушивается.

Лидер ХСС Хорст Зеехофер, занимающий должность министра внутренних дел Германии, заявил главе правительства о возможности действовать самостоятельно в противодействии нелегальной миграции, если ХДС не одобрит предложений МВД.

После этого заявления главы немецкого МВД Меркель оказалась в ловушке: либо она соглашается с тезисами министра и тогда отказывается от своей двухгодичной линии по мигрантам, чем ставит свой политический капитал под вопрос, либо отправляет Зеехофера в отставку и разрушает таким образом правящий альянс, что означает новые выборы. Новые выборы - это провал ХДС и новые парламентские места у ХСС и "Альтернативы для Германии", это новая внутриполитическая конфигурация основных политических сил.

Если кто-то думает, что Зеехофер действует против Меркель таким жестким способом по своей собственной инициативе, тот глубоко ошибается. Так как отмашку на такие действия он могу получить только сверху. А так как Бавария - этот и есть тот аналог промышленной Америки, которую Трамп снова хочет сделать великой, то главный заказчик операции "Меркель в отставку" весьма понятен. Брошенные на стол конфеты в Канаде - это символ пиратской "черной метки", и Меркель ее получила. После чего и начал свою атаку Зеехофер.

По сути, Трамп разрушает тот глобальный мир, который начали в Америке строить неотроцкисты, убрав из власти Никсона (напомню, кто не в курсе, что ключевой фигурой в деле Никсона, кто и сломал его окончательно, была молодая адвокат Хиллари Клинтон, которая после этого дела и получила прописку в высшем дивизионе глобалистов), развалив формирующийся альянс СССР-США и сделав ставку на Китай как на мировую фабрику под контролем США.

Трамп - продолжатель дела тех, кто стоял за Никсоном, это совсем другие американские элиты, которых здесь, в России, давно не знают или забыли об их существовании. Поэтому Трамп и те, кто за ним стоит, а это те же люди, что привели к власти и Путина, и Си Цзиньпина, будут возвращать долги всему черному миропроекту, неважно, на каком континенте они находятся. И Меркель - только одна из этих фигур, хотя и самая знаковая на европейском театре военных действий. И за Украину она тоже ответит.

Юрий Баранчик

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530222000
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