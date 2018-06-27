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Как и почему закончилось господство монголов на поле боя
23:08 28.06.2018

По мнению пользователей Quorа, причина распада Империи Чингисхана - коррупция

asiarussia.ru, 26 июня

Монгольская Империя считается одной из величайших и наиболее могущественных империй всех времен. Под руководством Чингисхана монгольская империя, берущая начало в степях Средней Азии, простиралась от Восточной Европы до Японского моря и была самой большой империей.
Первоначальный ее распад начался вскоре после смерти Чингисхана, когда его внуки начали делить корону. Это привело к 50 годам гражданских войн и кровопролитных внутренних конфликтов.

После битвы при Айн-Джалут в Галилее в 1260 году монголы впервые не вернулись, чтобы немедленно отомстить за поражение.
В 1260 году монгольская Империя, основанная Чингисханом, распалась на четыре более мелкие империи - династию Юань в Китае, Золотую Орду в России и Понтийские степи, Ильханат в Персии и на Ближнем Востоке и Чагхатай в Центральной Азии. Каждая империя преследовала свои собственные цели и каждая из них управлялась обособленно, имела свои собственные культуры и верования.
Все четыре пострадали от внутренних конфликтов, а не от внешних захватчиков. Эти внутренние конфликты и привели со временем к их полному упадку к концу 14-го века.

Что касается доминирования на поле битвы с точки зрения милитаристской стратегии и технологии, монголы в конечном итоге не смогли стать достаточно организованными, чтобы удержать одну из крупнейших сухопутных империй, которые когда-либо видел мир. Монголы смогли идти в ногу со многими империями с точки зрения военной техники, например, у них был изогнутый лук, который был гораздо более мощным, чем традиционные длинные луки, однако после смерти Чингисхана в Монгольской Империи произошла существенная потеря компетентного руководства, уверен Tyler Rockey.
Чингисхан построил Монгольскую империю с нуля и доверял только себе и нескольким приближенным, которые и помогали ему сохранять империю и возглавляли армии. После смерти Чингисхана стало намного легче стать монгольским генералом, так как вакантных мест, с точки зрения руководства, было предостаточно. Это вызвало волну коррупции на более высоких постах империи, которые привели к тому, что некоторые люди, не способные возглавлять что-либо, не говоря уже об одной из самых могущественных империй, которые кто-либо когда-либо видел, становились генералами и занимали иные руководящие посты.
Другими словами, коррупция снизила качество руководства Монгольской Империей, что привело к военным потерям, повлекшим за собой иные потери, которые в конечном итоге и разрушили Монгольскую империю. Это в свою очередь привело к падению каждой из частей некогда великой империи.

Источник - asiarussia.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530216480
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