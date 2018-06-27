Водителем, задавившим в Астане внука Олжаса Сулейменова, оказалась дочь начальника областного ДВД

22:46 28.06.2018 Участница ДТП, в котором погиб Искандер Сулейменов - дочь начальника ДВД

В отношении нее избрана мера пресечения - залог.



В департаменте внутренних дел Астаны подтвердили факт, что участница ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова Искандер, является дочерью начальника ДВД Кызылординской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Подтверждаем, что отец Мухитовой является сотрудником органов внутренних дел, служит в должности начальника ДВД Кызылординской области, полковник полиции Кайрат Мухитов", - сказал на пресс-конференции заместитель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов.

Ранее Адилов сообщил, что в отношении водителя избрана мера пресечения - залог. Сумма залога - 601 250 тенге.



Напомним, 22 июня произошло ДТП на пересечении улиц Мангилик Ел - Керей Жанибек хандар. В ДТП погиб молодой мотоциклист, который оказался Искандером Сулейменовым, внуком известного писателя Олжаса Сулейменова. Водитель Hyundai в момент аварии была трезва. Источник - Zakon.kz

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