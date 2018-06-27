В Китай и Индию ушли 30 миллиардов пенсионных денег казахстанцев

21:54 28.06.2018 Бауржан Апсеитов, 27 июня 18



Больше 30 миллиардов пенсионных сбережений казахстанцев ушли в нефтегазовые компании Китая и Индии! На эту сумму ЕНПФ в мае приобрел ценные бумаги нескольких иностранных фирм.

Жанара Тулегенова, управляющий директор АО "ЕНПФ":



- Данные компании, в которые были инвестированы, они являются лидерами в своих отраслях деятельности. Имеют здоровое финансовое состояние, что подтверждается наличием высоких кредитных рейтингов. И все вышеуказанные компании на 100 процентов контролируются правительством этих стран.



Финансисты заявляют, что работать вложенные деньги будут в транспортной отрасли и в энергетике Китая и Индии. Сроки погашения обязательств перед пенсионным фондом у каждой компании разные. Размещение средств произвели в иностранной валюте. В целом же объем инвестиций в зарубежные компании на сегодняшний день не так велик по сравнению с объемами вложений в казахстанский квазигоссектор. Стоит отметить, что по итогам мая пенсионные накопления казахстанцев увеличились на 128 миллиардов тенге и достигли больше восьми триллионов. Источник - ktk.kz

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