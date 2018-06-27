Бродячий полит-клоун Саакашвили осужден Тбилисским судом на 6 лет

18:35 28.06.2018 Суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам

Тбилисский городской суд признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Господин Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы, сообщает "Интерфакс".



По этому уголовному делу были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.



Нападение на господина Гелашвили было совершено в 2005 году. Бывшего депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники МВД, выволокли из автомобиля и жестоко избили. Валерий Гелашвили с тяжелейшими травмами попал в больницу.



По версии следствия, господин Гелашвили оскорбительно высказался о жене президента Саакашвили Сандре Рулофс в интервью газете "Резонанси", после чего глава государства приказал тогдашнему министру обороны Ираклию Окруашвили "проучить" депутата.



Министр отказался выполнять "незаконный приказ", и поручение было передано главе МВД. Он перепоручил его господину Кодуа, а тот, в свою очередь,- Георгию Сирадзе, руководившему спецназом. Источник - kommersant.ru

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