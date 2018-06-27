Торгпредом России в Китае назначен птенец Грефа - Инюшин

17:33 28.06.2018 Новым торговым представителем в Китае назначен Сергей Инюшин. Распоряжение правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации. До этого господин Инюшин возглавлял БПС-Сбербанк (белорусская "дочка" Сбербанка России), сообщает "Интерфакс".



Должность торгового представителя в Китае была вакантной (врио торгпреда был Сергей Сорокин) с октября 2016 года, когда бывший торгпред Алексей Груздев перешел в Минэкономики на позицию заместителя министра, курирующего внешнеэкономический блок.



В мае, согласно указу президента, Минпромторгу были переданы от Минэкономики функции по осуществлению руководства деятельностью торгпредств в иностранных государствах, а также функции полномочного представителя России в отношении недвижимости торгпредств за рубежом.



В июне господин Груздев был назначен замглавы Минпромторга, где, в том числе, будет курировать деятельность торгпредств. Источник - kommersant.ru

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