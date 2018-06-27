Интернет-компании России обязали хранить трафик пользователей полгода

16:30 28.06.2018 Правительство России утвердило правила хранения трафика пользователей организаторами распространения информации в интернете. Начиная с 1 июля 2018 года интернет-сервисы должны будут хранить в течение шести месяцев голосовую информацию, изображения, звуки, видео и "иные электронные сообщения" и предоставлять их правоохранительными органам в установленном порядке. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.



Правила вводятся в рамках пакета антитеррористических законов - так называемого "пакета Яровой". Он был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года.



Изначально правила должны были быть введены в полном объеме с 1 июля 2018 года, однако позднее было решено смягчить их для операторов связи. Операторы должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток с 1 октября, и в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Для интернет-компаний таких послаблений не сделали. Источник - kommersant.ru

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