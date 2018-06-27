Россия будет строить "Северный поток-2" даже без разрешения Дании

12:59 28.06.2018 "Северный поток-2" начнут строить летом даже без разрешения Дании

Nord Stream 2 начнет строительство газопровода "Северный поток-2" нынешним летом, даже не имея на руках разрешения от Дании. Об этом финансовый директор компании Пол Коркор заявил на Мировом газовом конгрессе.



"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании",- цитирует господина Коркора "Интерфакс". Он добавил, что компания ждет разрешения от Дании "в следующие недели или месяцы". При этом финдиректор Nord Stream 2 не уточнил, сколько времени компания может прождать перед тем, как подать заявление на другой маршрут.



Господин Коркор выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство "Северного потока-2" в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.



Дания остается последней страной, от которой Nord Stream 2 ждет разрешения. Проложить трубопровод по своей территории уже разрешили Германия, Финляндия и Швеция - это почти 90% маршрута. В середине мая уже начались подготовительные работы на морском участке "Северного потока-2" в Германии.



Ранее сообщалось, что власти Дании намеренно затягивают выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2" под давлением США. Вчера премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен предложил решать вопрос "Северного потока-2" на общеевропейском уровне. Источник - kommersant.ru

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