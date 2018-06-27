 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане арестовывают возвращающихся из Турции мигрантов
12:43 28.06.2018

Около двух десятков граждан Туркменистана, находившихся за пределами страны с просроченными паспортами, были арестованы после возвращения на родину, сообщает корреспондент Туркменской редакции Азаттыка – Азатлыка.

"Задержаны много людей, вернувшихся из Турции, после обещания властей, что их не будут привлекать к ответственности за нахождение за границей со старыми паспортами. Мне рассказали о более 20 таких случаев. У всех на руках были паспорта старого образца. Они сейчас находятся под следствием", – сказал корреспондент.

В последние месяцы в различных регионах Туркменистана были организованы собрания, где представители власти призывали родственников граждан, находящихся за пределами страны, вернуть их на родину, с обещаниями, что добровольно вернувшихся не будут привлекать к ответственности.

В 2008 году Туркменистан ввел заграничные паспорта для зарубежных поездок. До этого граждане страны путешествовали по единому национальному паспорту. В свою очередь, получение загранпаспортов предусматривает личное обращение в миграционное ведомство внутри страны, представительства Туркменистана за пределами страны своим гражданам паспортов не выдают.

Арестованные после возвращения в Туркменистан граждане являются жителями Лебапа и Дашогуза. "Примечательно, что их не трогали в аэропорту, чтобы не создавать шумихи. Всех забирали после того, как они добирались до своих домов", – сообщил корреспондент Азатлыка.

В последнее время принимаются меры для того, чтобы не выпускать граждан за пределы страны. Регулярно сообщается о массовом недопуске граждан на международные рейсы в аэропорту Ашгабата. В некоторых случаях граждане открыто выражают недовольство действиями властей. Были случаи со смертельным исходом.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530178980
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