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Россияне уже давно для "верхушки" России - рабочие мигранты из Средней Азии…, - Эрик Ханымамедов
12:41 28.06.2018

Россияне уже давно для "верхушки" России рабочие мигранты из Средней Азии…

Назаров Владимир Станиславович (кандидат экономических наук, директор федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский финансовый институт" (НИФИ), член Коллегии Минфина России, член Экспертного совета при Правительстве РФ): http://www.nifi.ru/ru/about/structure/nazarov "Я считаю что она (пенсионная система - прим. Э.Х.) доживает свой век. И я думаю, она умрет раньше, чем национальное государство. Я думаю уже к 70-м годам в развитых странах не останется классических пенсионных систем, все пенсионные фонды будут закрыты. Ничего хорошего пенсионная система человечеству сейчас не несет. Она подрывает стимул к труду, к накоплениям, снижает горизонты полноценной жизни человека... Пенсионная система будет заменена добровольными накоплениями, инвестициями в человеческий капитал. Для самых, вот... Для основания нашего небоскреба будет страховка от бедности в случае нетрудоспособности. В начале ее будет администрировать государство, а потом, в общем-то, ничего не мешает и частным благотворительным фондам администрировать такое пособие. И эта трансформация она, в общем, будет желательна для общества, потому что и трудоспособный возраст продлевается, медицинские технологии способные его продлить. И сфера тяжелого физического труда, который доминировал, когда эта система создавалась, она сокращается. И общий рост благосостояния который мы видели, он соответственно дает возможность самому как-то управлять своими деньгами".




Тезисы Назарова о пенсионной системе уже активно обсуждаются. Вот он - главный виновник пенсионного надругательства над "дорогими россиянами". Назван отрывок из выступления Назарова "Манифест людоеда". А давайте на минуту попробуем немного более реально взглянуть на вещи происходящие сейчас?

Да, управляющие страной олигархические кланы решили действовать открыто, и что? Почему всех это так удивило? Кто-то разве обещал, что постсоветская капиталистическая Россия будет справедливым государством для всех? На что каждый из нас надеялся в 90-х прошлого века, разрушая Советский Союз? На персональный рай для себя любимого? И не стоит патетически заламывать руки - Я лично не разрушал! Молчал, смотрел спокойно, как уничтожают твою Родину, не взялся за винтовку? Значит, как минимум был соучастником уничтожения Советского Союза.

А сейчас? Наши братья по Союзу из Средней Азии в основном работают на тяжелой работе в бывшей РСФСР. Что делает большинство нашего населения? Правильно, опять молчит, всех все устраивает. Главное на тяжелой работе не я, а кто-то из бывшей союзной и братской республики. А мне будет удобно сидеть в хорошем офисе столичной агломерации и получать хорошую зарплату. Мы и внутри России-то делимся, на сытые столицы и нищую полуголодную провинцию.

Просто теперь к каждому открыто залезут в карман и начнут не стесняясь отбирать последнее, к каждому! А может это кого-то все-таки отрезвит? Он станет человечнее? Он вспомнит, и наконец-то поймет, какую страну он позволил разрушить и потерял в конце прошлого века?

Молодой человек по фамилии Назаров - продукт новой эпохи - эпохи расчеловечивания, эпохи уничтожения социального государства ответственного за свой народ. Ничего другого в нынешней деструктивной системе не вырастет. В СССР этот парень мог бы своим умом и энергией принести пользу всему обществу, а не узкой прослойке новых буржуа России, которой глубоко плевать на это ваше население - нарожают еще.

Государство - это мы - это народ! Только при такой формуле забота государства о своих людях становится нормой! А когда "государство" это сотня-другая состоятельных семей, рвущая всех и вся на подконтрольной им территории, так чего же вы хотите-то?

Вы хотите справедливого общества с заботой о каждом? Не смешите, не для того сносилась значительно более справедливая советская система чтобы народу лучше жилось! Не для того вот уже третий десяток лет в России пестуется, холится и лелеется фактически социал-дарвинизм, воспевается "здоровая конкуренция". Просто пока было возможно, это как-то пытались камуфлировать заботой о людях. А сейчас начинают открыто испытывать предел прочности общества предавшего свою Родину. Каждый из нас виноват в том, что мы позволили разрастись этой нечеловеческой системе, что выросло молодое поколение таких Назаровых, для которых люди просто расходный материал для проверки античеловеческих теорий.

Многие из вас скажут, к примеру, что в Средней Азии наши братья? Нет ребята, вы скорее будете возмущаться что "они забирают наши рабочие места"! Отвлеченный пример от темы? Ничуть, с этого все как раз и начинается. Сначала ты соглашаешься с каким-нибудь безумным и закомплексованным кликушей, который кричит на всех углах, что нам надо отделиться от братских народов из Средней Азии, сбросить это обременительное "мягкое подбрюшье" чтобы хорошо зажить самим, а потом также поступают уже с тобой!

Мы все уже давно стали для "верхушки" рабочими мигрантами из Средней Азии - безропотными и терпеливыми людьми второго сорта, только с российскими паспортами. Мы согласились с этой нечеловеческой системой, когда на наших глазах уничтожалась Великая Интернациональная Родина. А сегодняшние события лишь закономерное продолжение процесса разрушения начатого в 90-х прошлого столетия.

Никто вам ничего не обещал, никакого справедливого государства. А верить предвыборным обещаниям для телевизионной картинки людей думающих только о себе (сколько у нас состоятельных людей в Правительстве?), ну вы же не дети малые в конце концов…

Поэтому фактическое уничтожение такого анахронизма (с точки зрения античеловеческой капиталистической системы) как пенсионное обеспечение пожилых людей, это было всего лишь вопросом времени… и о удивление наше, оно настало! Так примите тогда это также безропотно и с молчаливым согласием… Также, как каждый из нас, когда был молчаливым свидетелем уничтожения Советского Союза! Каждый, кто жил все эти годы, молча соглашаясь с той бесчеловечностью, которая творится на территории бывшей РСФСР вот уже третий десяток лет! Нельзя быть немножечко честным и справедливым, в удобное для себя время и с перерывом на обед. Единожды предав так сказать…

Хотите увидеть виноватого в том, что сейчас творится? Просто взгляните в зеркало…

P.S. И да, если вдруг кому-то из читателей захочется иронизировать, мол сам-то автор из Волгограда в Москву переехал. Так не от хорошей жизни поехал ребятки, очень не просто у нас в Волгограде работу найти на середине пятого десятка. Да и в столичном регионе я не розы нюхаю, а работаю как раз на той работе, куда местные не очень-то и идут. Так что, нет повода для иронии.

С пламенным приветом - трудовой мигрант из России!

Эрик Ханымамедов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530178860
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