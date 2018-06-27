Турецкие экологи бунтуют против трубы "Турецкого потока". Спасем реликтовые леса Странджа!

12:37 28.06.2018 Странджа и 25 миллионов долларов, которых не жалко из-за "Турецкого потока"



Пелин Дженгиз (Pelin Cengiz)

Artı Gerçek, Турция



Карта. Морской газопровод "Турецкий поток"



Древние леса Странджи, которые являются значимой частью северных лесов, образующих одну из важнейших экосистем Турции, вот-вот угодят в лапы проекта с серьезными разрушительными экологическими последствиями…



В общественном мнении этот проект известен как "Турецкий поток", но пусть название "турецкий" не вводит вас в заблуждение. Ради проекта газопровода, от которого Россия будет получать 750 миллионов долларов в год, северные леса Фракии, леса Странджи, обладающие уникальной ценностью, будут уничтожены.



Некоторые неправительственные организации во Фракии годами пытались заставить услышать свой протестный голос, но, к сожалению, никто не прислушивался, взоры были обращены в другую сторону, а в этих условиях разрушения, которые создаст этот проект, возникли на повестке дня Турции, когда времени уже почти не осталось.



Проект "Турецкий поток" был инициирован президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года. Тогда между российской компанией "Газпром" и турецкой BOTAS был подписан меморандум о взаимопонимании. В связи с уничтожением Турцией российского военного самолета проект на какое-то время повис в воздухе. В дальнейшем на Всемирном энергетическом конгрессе, который состоялся в октябре 2016 года в Стамбуле, Путин и Эрдоган подписали межправительственное соглашение по "Турецкому потоку". Затем в мае прошлого года был дан старт строительству проекта.



В рамках проекта идет прокладка по дну Черного моря двух газопроводов мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждый. Одна из ниток будет открыта напрямую для пользования Турции. Газ, поступающий из России, через Турцию будет идти в Грецию или Болгарию и продаваться в Европу.



Как любой шаг, предпринимаемый Турцией в сфере энергетических и других мегапроектов, "Турецкий поток" тоже повлечет за собой серьезный экологический ущерб. Регионы, которых коснется этот проект, Кыйыкей, Странджа, Люлебургаз, Визе, Саросский залив, переживут настоящую экологическую катастрофу.



В Кыйыкее, куда трубопровод выйдет на сушу, тоже началось строительство. Здесь было уничтожено 400-500 денюмов (мера площади, равная 919,3 квадратных метра - прим. пер.) дубового леса. Кроме того, область, где создается точка выхода трубопровода, - это зона миграции рыб и нерестилищ.



Морская часть трубопровода протяженностью около 930 километров проходит по дну Черного моря от российского города Анапа до турецкого населенного пункта Кыйыкей.



С реализацией этого мегапроекта Странджа будет от начала до конца рассечена его инфраструктурой на протяжении 30 километров, будут уничтожены еще миллионы деревьев, которые дают приют бесчисленному множеству живых существ. Экосистема северных лесов и ареал дикой природы в этом регионе будут разделены на две части. Проект уничтожит Странджу, подпишет смертный приговор многочисленным эндемичным видам животных и растений, нарушит жизнь местного населения и вытеснит его с этих земель.



Примечательно, что на самом деле государство многие годы ведет работу по защите региона Странджа. На проект "Биосфера Странджи" и подготовленные министерством лесного хозяйства в сотрудничестве с Всемирным банком проекты по биологическому разнообразию и управлению природными ресурсами к настоящему моменту потрачено 25 миллионов долларов. Иными словами, есть готовые проекты стоимостью миллионы долларов по защите уникальной экосистемы Странджи, но все они, даже не будучи реализуемы на практике, пропадают впустую из-за природного газа, который будет поступать из России.



Лонгозные леса Игнеады настойчиво не включаются в международную Рамсарскую конвенцию, нацеленную на защиту и устойчивое использование водно-болотных угодий, несмотря на то, что они отвечают шести критериям из девяти. Теперь мы понимаем, что находится в скрытой повестке дня.



Сделаем здесь еще одно маленькое напоминание и о налоговых преференциях, предоставленных "Газпрому".



В феврале 2018 года в соответствии с общим коммюнике по проекту газопровода "Турецкий поток" Турция приняла решение об освобождении от налогообложения деятельности, осуществляемой на ее континентальном шельфе в рамках проекта "Турецкий поток" компаниями, созданными "Газпромом" и / или его дочерними обществами. Этому проекту в один момент было предоставлено множество привилегий и послаблений.



Строительство морской части трубопровода осуществляется компанией "South Stream Transport B. V.", которая является 100%-ным дочерним обществом "Газпрома", одной из крупнейших энергетических компаний России.



Под послабления попадают консалтинговые, юридические, бухгалтерские, инжиниринговые услуги, которые оператор морского участка обеспечивает за счет Турции или других стран, в частности инженерно-консультационные, престроительные услуги, услуги по эксплуатации строительного объекта, предварительные проектные и проектные услуги (прединвестиционные исследования, проектирование, инжиниринг и прочее). Ко всем этим услугам применяется освобождение от НДС. Эта компания также будет освобождена от уплаты налогов, взимаемых с доходов.



Самая интересная привилегия, предоставляемая русским в соответствии с коммюнике в рамках соглашения, состоит в том, что собственность совместной компании, которая будет создана для второго сухопутного участка, не будет даже облагаться имущественным налогом…



И последние два замечания по проекту. Ранее "Газпром" сообщал, что стоимость проекта может составить шесть миллиардов долларов. Но за прошедшие месяцы компания повысила прогноз до семи миллиардов долларов. Одному Богу известно, сколько миллиардов она прогнозирует сейчас, учитывая колебания на мировых рынках. Согласно официальному заявлению, проект сначала будет финансироваться из бюджета "Газпрома", а затем будет рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций. Конечно, если все пойдет своим чередом и кто-то купит эти облигации…



Напряженность, связанная с противостоянием США и России, санкциями, тоже имеет близкое отношение к этому проекту.



Как известно, в последние дни дела у "Газпрома" идут не так гладко. На днях украинская энергетическая компания "Нафтогаз" сообщила, что уполномоченный суд в Великобритании заморозил активы "Газпрома" на территории Великобритании и Уэльса. Ранее арбитражный суд в Стокгольме постановил, что "Газпром" нарушил свои обязательства, связанные с поставками природного газа на Украину, и должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.



Этой компании, будущее которой полно подобных неопределенностей, и ее проекту руководство Партии справедливости и развития буквально на блюдечке с голубой каемочкой вместе с налоговыми льготами и послаблениями подносит природное богатство нашей страны, благословляя зарабатывать миллиарды и уничтожать один из регионов, дающих приют самым редким лесам этих земель.



Если завтра "Газпром" будет не в состоянии реализовать проект, и он приостановится, их спасет вождь Путин, а пострадают земли, леса, вода, жители нашей страны. Источник - Иносми

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