Киргизия и Казахстан делят-поделят Чу-Таласский водный бассейн

08:56 28.06.2018 Вододеление в Чу-Таласском бассейне между Казахстаном и Кыргызстаном обсудили на конференции в Таразе



В Таразе 27 июня состоялась Международная конференция посвященная 90-летию первого протокола о вододелении по реке Талас между Кыргазстаном и Казахстаном, сообщает пресс-служба регионального экологического центра Центральной Азии.



Конференция объединила представителей областных, районных администраций, профильных ведомств, специалистов водного сектора и представителей научных кругов со стороны Казахстана и Кыргызстана. Cтороны обсудили историю водного сотрудничества в регионе, текущие достижения, вызовы, а также стратегическую программу действий для бассейнов рек Чу и Талас.



Мероприятие прошло при поддержке проекта ГЭФ-ПРООН-ЕЭК ООН "Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас". В конференции также принял участие проект РЭЦЦА-USAID Smart Waters (Вода, образование и сотрудничество).



В 1925 году в городе Аулие-Ата (нынешний Тараз) был подписан первый протокол заседания Паритетной комиссии по урегулированию вопросов водопользования между Кыргызстаном и Казахстаном.



"Еще в те годы была заложена основа двустороннего сотрудничества на основе прозрачного вододеления. Две республики сели за стол переговоров и согласились пропорционально площади орошаемых территорий делить воду", - пояснила Гульмира Сатымкулова, руководитель кыргызстанской части секретариата Чу-Таласской водной комиссии.



На данный момент в бассейне реки действует совместное межнациональное Таласское бассейновое управление водного хозяйства и Чу-Таласская водная комиссия, которая является платформой для укрепления международного трансграничного сотрудничества. Таласское бассейновое управление водного хозяйства распределяет поливную воду пропорционально получаемым объемам воды. В области располагается больше 100000 гектар орошаемых земель. Протяженность каналов – больше 500 километров.



Среди ключевых вызовов в области управления водными ресурсами в регионе: низкая эффективность использования водных ресурсов, устаревшая материально-техническая база водных хозяйств, недостаточный статус профильных ведомств и нехватка квалифицировнных кадров. Специалисты пояснили, что над всеми этими задачами ведется работа.



Отдельная сессия на конференции была посвящена управлению водными ресурсами реки Куркереусу, организованной РЭЦЦА при поддержке USAID. Перед участниками выступили члены Малых бассейновых советов реки Куркуреусу с казахстанской и кыргызской сторон, эксперты проекта Smart Waters и специалисты РЭЦЦА.



Сток Куркуреусу полностью формируется в Кыргызстане, дальше река протекает по территории Казахстана. Она является притоком реки Асса бассейна реки Талас. Основой экономики в регионе является сельское хозяйство.



В настоящее время на Куркуреусу идет подготовка бассейнового плана отдельно по казахстанской и кыргызской части. Специалисты РЭЦЦА и проекта Smart Waters отметили, что на реке уже завершены гидротехническая оценка каналов, экономико-социальная, экологическая и гидрологическая оценки.



"Есть вопросы, которые нужно решать на высоком правительственном, государственном уровне. Начиная с Малых бассейновых советов на местах, и на высоком уровне через межгосударственные бассейновые советы", подчеркнула директор офиса РЭЦЦА

в Казахстане Шынар Тойлыбаева.



Комплексная оценка выявила следующие пробелы в управлении водными ресурсами в бассейне реки: низкий уровень использования водосберегающих технологий в орошении, износ каналов, отсутствие современного автоматизированного учета воды, несовершенство механизма финансирования водного хозяйства и недостаточное развитие сельхоз кооперации



Основной проблемой бассейна реки Куркуреусу является дефицит воды в поливной сезон. Долгое время страны не могли прийти к компромиссу. С целью содействия диалогу, в 2017 году были созданы МБСы на казахстанской и кыргызской части реки Куркуреусу. В состав которых вошли главы крестьянских хозяйств, депутаты сельских администраций, главы и управляющие сельских округов, ветераны, учителя, представители СМИ, НПО, и экологи.



"Задача проекта РЭЦЦА и USAID обеспечить площадку для диалога. Проект еще будет длится 2 года, в течении этого времени мы можем наладить хороший диалог. Сегодня на конференции уже стороны договорились провести совместный ужин и открыто обсудить общие вопросы, найти какие-то пути решения", - отметил директор филиала РЭЦЦА в Кыргызстане Медер Сейткасымов. Источник - ca-news.org

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