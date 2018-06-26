Канадская золото-кампания "Кумтор" не платит за используемую кыргызскую воду, - super.kg

08:41 28.06.2018 Замминистра: "До этого времени "Кумтор" не платил за использованную воду



Автор: Бектур Токтоноев



Компания "Кумтор" не платит за используемую воду. Об этом было сказано на парламентском заседании во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в Водный кодекс.



Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался, платит ли "Кумтор" за потребляемую воду. Представитель Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации сказал, что месторождение "Кумтор" не платит за потребляемую воду.



Заместитель министра Жаныбек Керималиев заявил, что в случае принятия предлагаемого законопроекта, "Кумтор" тоже начнет платить. "Бишкекская теплоэлектроцентраль платит за куб использованной воды по 10 тыйынов. Однако "Кумтор" не платит средства за воду. Если этот закон будет принят, то может начать платить за воду. Но надо рассмотреть, допускает это или нет соглашение с указанной компанией", - сказал Керималиев.



Депутат Кожобек Рыспаев высказал мнение, что "указанная компания использует воду из озера Петрова, поэтому обязательно должна давать деньги".



Источник: super.kg Источник - super.kg

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