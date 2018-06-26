 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте снова прошли "маски-шоу" – задержан кримавторитет Носиров он же "Домбрабадский"
08:19 28.06.2018

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Отсидевший в колонии 24 года криминальный авторитет Шухратилла Носиров был освобожден два года назад.

Спецсилы Министерства внутренних дел Узбекистана 8 июня увезли из дома в Ташкенте 61-летнего криминального авторитета Шухратиллу Носирова, известного в воровском мире по прозвищу "Шухрат Домбрабадский". Об этом сообщили родственники кримавторитета и источник в МВД республики.

По словам родственников, в один день вместе с Шухратиллой Носировым был задержан и его 62-летний брат Шавкат Носиров, а спустя дней десять – 55-летняя младшая сестра Гульнора Расулова.

Шухратилла Носиров, впервые оказавшись за решеткой в 1993 году, был обвинен в "грабеже" и участии в "организованной преступной деятельности". В колонии он провел в общей сложности 23,5 года.

​Как сообщил сотрудник МВД Узбекистана, в Ташкенте была проведена "специальная операция" по задержанию братьев Носировых. Как сообщил один из родственников криминального авторитета, в махалле, где проживали братья Носировы, было проведено "маски-шоу".

"Десятки силовиков в "черных масках" окружили всю махаллю. Спецоперация состоялась примерно в 7-8 часов вечера. Вначале сидевшие в машине сотрудники милиции задержали старшего брата кримавторитета Шавката Носирова, надели ему на руки наручники и увезли в отделение. Затем ворвались в дом Шухрата Носирова, провели обыск в его доме, затем и его увезли," – говорит один из родственников семьи Носировых.

По словам источника в правоохранительных органах, в настоящее время братья Носировы содержатся в следственном изоляторе МВД Узбекистана. Спустя десять дней после этой спецоперации, правоохранительные органы задержали младшую сестру братьев Носировых – Гульнору Расулову.

По словам одного из соседей кримавторитета, братья Носировы были задержаны на основании жалобы своего кузена Бахадыра Шаропова, обратившегося в правоохранительные органы. Собеседник говорит, что Шухрата Носирова разгневало решение кузена продать дом, принадлежащий на самом деле криминальному авторитету. Бахадыр Шаропов обратился в правоохранительные органы после того, как братья Носировы отобрали у него все документы на этот дом, говорит он.

Кузен кримавторитета Бахадыр Шаропов опроверг эту информацию. "Я никуда не жаловался, напротив, это Шавкат-ака и Шухрат-ака пожаловались на меня. Они оклеветали меня. Поэтому их задержали", – сказал он.

Источник - centralasian.org
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