Кабул экстрадировал в Душанбе 4-х сторонников мятежного генерала Назарзода

08:17 28.06.2018 Кабул экстрадировал в Душанбе четырех граждан Таджикистана - сторонников мятежного генерала Абдухалима Назарзода, экс-замминистра обороны РТ. Об этом в беседе с Радио Озоди 27 июня сообщил Кохир Шох, официальный представитель Совета по национальной безопасности Афганистана.



По его словам, все четверо после неудачи мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентября 2015 года, перебрались на афганскую территорию. Они были арестованы в местечке Борак афганской провинции Бадахшан. Борак находится напротив Дарвазского района Таджикистана.



Пока неизвестно, примкнули ли они к какой-нибудь вооруженной группировки, действующей на границе с Таджикистаном.



Как стало известно Радио Озоди, все четверо – уроженцы долины Язгулом Ванчского района (находится в западной части Горно-Бадахшанской автономной области, вдоль реки Язгулом). Родственник одного из них сообщил, что переданных Кабулом властям Душанбе лиц зовут Мухаммад Наврузов, Парвиз Назрибеков, Махмуд Рахматхудоев и Абдуджаббор Сайдалов. Парвизу и Абдуджаббору всего 23 года, отметил наш собеседник.



Напомним, власти обвиняли экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода в организации преступной группировки, которая в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года совершила вооруженное нападение на отделение МВД города Вахдата, а двумя часами позже атаковала блокпост в районе аэропорта Душанбе. В результате этих атак были убиты четыре милиционера Вахдата и четыре бойца ОМОНа МВД. В августе 2016 года Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что "мятеж Абдухалима Назарзода имел все признаки государственного переворота".



Сам генерал Назарзода был ликвидирован 16 сентября 2015 года в ходе спецоперации силовых структур Таджикистана, которая проводилась в Ромитском ущелье (в 50 км к востоку от Душанбе). Всего в нападениях и в ходе спецоперации погибли 52 человека Источник - centralasian.org

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