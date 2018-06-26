В Новосибирске торжественно открыто генеральное консульство Кыргызстана

07:38 28.06.2018 В Новосибирске открыли генеральное консульство Кыргызстана. Об этом сообщает сайт правительства РФ.



Распоряжением от 20 июня 2018 года №1228-р. в консульский округ генерального консульства Кыргызской Республики в Новосибирске включены Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В настоящее время в России действуют генеральное консульство КР в Екатеринбурге, вице-консульство в Новосибирске - филиал генконсульства в Екатеринбурге и канцелярии посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.



Кыргызская сторона официально запросила согласие российской на открытие генерального консульства в Новосибирске.

Обращение аргументировано необходимостью повышения качества консульского обслуживания граждан Кыргызстана в России, оперативного обеспечения защиты их законных прав и интересов, а также стремлением активизировать сотрудничество с российскими регионами.

Подписанным распоряжением принято решение об открытии генерального консульства КР в Новосибирске.

В консульский округ этого генерального консульства включены Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Они исключены из консульского округа генерального консульства в Екатеринбурге. Источник - kyrtag.kg

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