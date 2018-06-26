 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.06.2018
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Среда, 27.06.2018
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15:18  Гульнара Каримова все-таки сидит в тюрьме (как выяснилось)
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13:44  Атай Асылбеков - новый председатель правления ОАО "Кыргызтелеком"
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12:53  Путин поручил упростить выдачу иностранцам видов на жительство
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08:58  Нагорный Карабах: блеф Алиева и новая война против интересов России
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08:38  Бомбы для халифата. Чем бомбят Сирию
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08:26  Как Хазарский каганат повлиял на образование Руси (история)
08:24  Что скрывали в СССР, рассказывая о русско-турецких войнах, - Я.Бутаков
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Вторник, 26.06.2018
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22:20  Разговоры о добровольном "уходе" Елбасы - политический миф, - Д.Ашимбаев
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В Новосибирске торжественно открыто генеральное консульство Кыргызстана
07:38 28.06.2018

В Новосибирске открыли генеральное консульство Кыргызстана. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Распоряжением от 20 июня 2018 года №1228-р. в консульский округ генерального консульства Кыргызской Республики в Новосибирске включены Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.
В настоящее время в России действуют генеральное консульство КР в Екатеринбурге, вице-консульство в Новосибирске - филиал генконсульства в Екатеринбурге и канцелярии посольства в Санкт-Петербурге, Красноярске и Владивостоке.

Кыргызская сторона официально запросила согласие российской на открытие генерального консульства в Новосибирске.
Обращение аргументировано необходимостью повышения качества консульского обслуживания граждан Кыргызстана в России, оперативного обеспечения защиты их законных прав и интересов, а также стремлением активизировать сотрудничество с российскими регионами.
Подписанным распоряжением принято решение об открытии генерального консульства КР в Новосибирске.
В консульский округ этого генерального консульства включены Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Они исключены из консульского округа генерального консульства в Екатеринбурге.

Источник - kyrtag.kg
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