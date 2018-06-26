 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 28.06.2018
00:12  Вор у вора что-то украл... "Русгидро" подает на Киргизию в суд. Требует погасить долг в 37 млн долларов
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Вор у вора что-то украл... "Русгидро" подает на Киргизию в суд. Требует погасить долг в 37 млн долларов
00:12 28.06.2018

27 июня 2018 - Виктория Григоренко

"Русгидро" подает на КР в суд. Требует погасить долг в 37 млн долларов

Глава "Русгидро" Николай Шульгинов в ходе собрания акционеров сообщил о том, что его холдинг уведомил Кыргызстан о подготовке иска в суд в Гааге по Верхне-Нарынскому каскаду (ВНК) ГЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

"По приглашению кыргызстанской стороны выезжает завтра-послезавтра наша делегация для продолжения переговоров. Хотя мы не ожидаем положительных результатов. Мы параллельно с переговорами реализуем мероприятия по рассмотрению спора в международном арбитраже в Гааге, уведомление было направлено киргизской стороне. Материалы направлены в постоянный третейский суд. Дальше идет подбор состава арбитров, после этого будет подготовлен и направлен иск в этот суд", - сообщил Шульгинов.

Кыргызстан и Россия договорились о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 при участии "Интер РАО" и Верхненарынского каскада ГЭС при участии "Русгидро" в 2012 году. В 2016 году власти КР в одностороннем порядке расторгли соглашения с Россией о совместной реализации этих двух проектов. "Русгидро" заявляла о намерении обратиться в международный арбитраж.

В июле 2017 года на тот момент премьер Сооронбай Жээнбеков подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства Верхненарынкого каскада ГЭС, начатого Кыргызстаном совместно с "Русгидро". Соглашение с чехами предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг республики перед российским инвестором в размере 37 миллионов долларов. Однако в октябре правительство КР расторгло соглашение с чешской компанией из-за того, что она не выполнила это обязательство в срок.

Источник - vb.kg
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