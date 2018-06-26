 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан экстрадировал блогера Тунгишбаева на родину в Казахстан
21:46 27.06.2018

Мунара Боромбаева. Казахстанский активист и блогер Муратбек Тунгишбаев передан правоохранительным органам Казахстана. Об этом КирТАГ сообщили в пресс-службе ГКНБ КР в среду.

"Он передан на основании решений генеральной прокуратуры КР от 21 мая 2018 года и Октябрьского районного суда от 25 июня 2018 года", - сообщили в ведомстве.

26 июня стало известно, что Муратбека Тунгишбаева вместе с вещами вывезли из СИЗО-1 сотрудники ГКНБ.

Ранее ГСИН сообщала, что процедура экстрадиции Тунгишбаева из Кыргызстана на родину может занять срок до одного месяца.

Мурат Тунгишбаев переехал в Кыргызстан в 2014 году, мотивируя тем, что его преследуют в Казахстане. Недавно он подал ходатайство на получение политического убежища в Кыргызстане.

М. Тунгишбаев отвергает утверждения "о связи с ДВК". Он говорит, что подвергся преследованию за свою гражданскую активность, называет уголовное дело в отношении него политически мотивированным.

Ранее правозащитные организации и активисты Кыргызстана выступили против экстрадиции М. Тунгишбаева в Казахстан.

13 июня Верховный суд Кыргызстана принял решение оставить под стражей казахстанского оппозиционного активиста и блогера М. Тунгишбаева.

25 июня Октябрьский районный суд Бишкека признал законным решение генеральной прокуратуры об экстрадиции казахстанского блогера и активиста Муратбека Тунгишбаева в Казахстан. Жалоба защиты Тунгишбаева оставлена без удовлетворения.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ КР задержали М. Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к запрещенному в РК движению "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), которая признана экстремистской.

Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.

Источник - kyrtag.kg
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