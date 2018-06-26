В Кыргызстане опять сибирская язва. Казахстан закрывает границу

21:44 27.06.2018 КирТАГ - Ограничения введены на казахстанско-кыргызской границе из-за ситуации с сибирской язвой в Кыргызстане, сообщил председатель комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК Арман Утегулов, передает КазТАГ.



"Как такого запрета между Казахстаном и Кыргызстаном нет, но есть ограничения на ввоз животных. А продукция, да, ввозится", - сказал А. Утегулов на брифинге в среду.



При этом он отметил, что санитарный контроль на границе осуществляется в "штатном" режиме.



"Мы решим вместе с киргизскими коллегами, каким образом поступить. В первую очередь нам надо знать, откуда источник заражения, потом применять меры. Но на сегодня мы запрет пока не ввели. В штатном режиме работает (санитарный контроль на границе – КазТАГ)", - пояснил глава комитета.



Как сообщалось, ранее в Кыргызстане были госпитализированы 11 человек с подозрениями на сибирскую язву. Лабораторно этот диагноз еще не подтвержден. Источник - КирТАГ

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