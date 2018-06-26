Исламизация таджикского общества грозит светским устоям

16:04 27.06.2018 В современных условиях открытое вооруженное противостояние стран-соседей - редкость, зато скрытые атаки участились. И имя этой закулисной войне - терроризм. Причем в реалиях сегодняшнего дня он теснейшим образом оказался связан не только с политикой, но и с экономикой. Мало того, объемы денег, которые прокручиваются через различные террористические организации, позволяют говорить о совершенно новой отрасли экономики, пусть и теневой.



Сферу деятельности, где фигурируют суммы, начиная от шести нулей в долларовом эквиваленте, назвать иначе как крупным бизнесом нельзя. А то, что он связан с насилием, жестокостью и убийствами, так это, как говорится, издержки производства. Ведь деньги не пахнут, и следов крови на них не остается.



Типичной территорией, на которой террористические элементы отрабатывают поступающие извне и изнутри региона капиталы, является Таджикистан. На сегодняшний день в Таджикистане функционируют около 4 тысяч зарегистрированных и более 1500 незарегистрированных мечетей, которыми в основном руководят выпускники зарубежных теологических центров Ирана, Пакистана и Египта. В некоторые из них в процессе обучения за рубежом были вовлечены в ряды религиозно-экстремистских организаций "Джихадистов" и "Салафия", сторонники которых занимаются распространением радикальных идей в различных регионах мира. За какой ислам эти "люди" воюют: за тот, что говорит о спасении души, помощи ближним, или же за т.н. "чистый ислам", в котором любому мусульманину, отступившему от единобожия, грозит смерть?



Под видом очищения веры "джихадисты" учат людей не поклонению Аллаху и уважению Пророков, а служению своей власти и деньгам. Под "джихадом" они понимают лишь разрушения, убийство, кровь, наживу, забывая, что главное - это внутренний "джихад", борьба со своими пороками. Главный урон, который "джихадисты" наносят мусульманам, состоит в том, что пострадавшие от них люди усомнились в исламе и в том, что ислам несет с собой мир и благоденствие, а не кровь и разрушение. Ислам запрещает беспричинное насилие или насилие в корыстных целях. История "Джихадистов" - это история войн. Ислам запрещает обман в торговых делах и подкуп в делах политических, поскольку эти действия несовместимы с мусульманской моралью. История "Джихадистов" - это история политического шантажа, коррупции и обмана.



Тем временем в геометрической прогрессии растет число приверженцев указанных организаций в Таджикистане. Например, по данным МВД по республике число выявленных "джихадистов" достигает 15 тыс., "салафитов" 8 тыс., сторонников "Хизб ут-Тахрир" более 20 тыс. человек, которые целенаправленно занимаются распространением чуждых религиозно-экстремистских идей среди населения. В них средства вкладываются для разжигания регионального конфликта отнюдь не филантропами и отнюдь не бескорыстно. Любые денежные затраты предполагают какую-то отдачу, дивиденды. А они вполне определенные.



При этом около 70% таджикских граждан проживают за чертой бедности, более 2 млн. трудятся за рубежом, ежегодно из них по различным причинам гибнут более 1200 человек. Духовный вакуум, рыночные отношения, бедность - вот факторы которые ведут к исламизации общества. Чем хуже жизнь, тем быстрее идет исламизация. Чем несправедливее суды, тем чаще люди идут в мечети. А ведь справедливость судов является стержнем правового государства. Чем больше коррупции, взяточничества, тем больше народ ищет идейную альтернативу в исламе. Из курса истории известно, что в неспокойные времена со дна общества, как правило, поднимаются элементы, именуемые в просторечье отбросами, которые имеют возможность в полной мере реализоваться лишь в период смуты.



Экономические проблемы таджикского общества не оставляют альтернативных вариантов для выхода из положения и большинство малообеспеченных и обиженных граждан, для душевного умиротворения обращаются к неграмотным имамам и попадают под влияние различных религиозно-экстремистских и террористических организаций.



Согласно исследованию ОБСЕ, более половины таджикистанцев выступает за усиление роли ислама в общественной жизни страны. А около 7% готовы даже жить в теократическом государстве. Две трети жителей в ходе опроса назвали религию объединяющим фактором. По данным социологического опроса, проведенного Советом Улемов Таджикистана, около 90% его участников выразили свое лояльное отношение к вопросу об управлении страной халифом.



Сегодняшнее состояние таджикского общества можно определить усилением религиозного сознания. Оно, соответственно, ведет к активизации какой-то деятельности. Ведь религиозное сознание - это, прежде всего культовая и некультовая деятельность. Налицо пассивное состояние научного мировоззрения. Сейчас общество не противопоставляет ничего религиозному сознанию. Оно, наоборот, подпитывает его.



Николай Гриценко Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1530104640

Новости Казахстана

